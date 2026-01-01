taz Talk meets Buchmesse Leipzig 2026 Zugwind

Mira Zehmann ist Hausärztin und stammt aus einer jüdischen Familie aus Odesa. Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie die Ukraine vor Jahren verlassen, um in Deutschland ein eigenes Leben aufzubauen.

Veranstaltungsinformationen Wann: Sa., 21.03.2026, 11:45 Uhr Wo: Halle 5 | G500 Leipziger Messe Messe-Allee 1 04356 Leipzig ---------------------------------------- Eintritt frei ---------------------------------------- Für den Besuch der Veranstaltung ist ein gültiges Ticket für die Leipziger Buchmesse erforderlich. Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Da wir eine sehr begrenzte Platzkapazität vor Ort haben, bitten wir Sie, frühzeitig am Veranstaltungsort zu sein. Die Veranstaltung wird parallel live auf YouTube gestreamt.

Mit dem russischen Angriffskrieg in ihrer ehemaligen Heimat verändert sich ihr Alltag grundlegend. In ihrer Praxis begegnet sie vielen ukrainischen Patient:innen, die Trost, medizinische Hilfe und Mitgefühl suchen.

Der Roman von Iryna Fingerova folgt Mira zwischen Beruf, Familie und den Nachrichten aus Odesa. Er beschreibt Trauer, Schuldgefühle, Wut und Resignation ebenso wie den Versuch, den eigenen Alltag fortzuführen.

Als Mira erkennt, wie sehr ihre Vergangenheit und Gegenwart miteinander verbunden bleiben, entscheidet sie sich für eine Reise zurück nach Odesa, zu ihrer über neunzigjährigen Großmutter, zu alten Freundschaften und Erinnerungen. Der Text zeichnet das Porträt einer Frau zwischen unterschiedlichen Lebenswelten und den Folgen von Krieg, Flucht und Verlust.

Zugwind – ein taz Talk im taz Studio auf der Leipziger Buchmesse mit:

🐾Iryna Fingerova wurde in Odesa geboren und wuchs dort auf. Sie lebt heute in Deutschland und arbeitet als Ärztin, Journalistin und Schriftstellerin. Zudem ist sie Gründerin und Kuratorin des „Theater der Ohren“ in Odesa. Ihr dritter Roman „Zugwind“ erscheint im Rowohlt Verlag.

🐾Andreas Rüttenauer ist Journalist und Autor. Er arbeitet seit vielen Jahren für die taz – vor allem im Sportressort, das er zeitweise auch leitete. Er moderiert diesen Talk.

