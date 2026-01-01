taz Talk meets Buchmesse Leipzig 2026 Come Out!

Der Aufstand in der Christopher Street markiert einen Wendepunkt der LGBTQ+-Geschichte. In der Nacht zum 28. Juni 1969 wehrten sich queere Menschen im New Yorker Stonewall Inn erstmals kollektiv gegen Polizeigewalt – und lösten damit eine weltweite Bewegung aus.

Veranstaltungsinformationen Wann: Fr., 20.03.2026, 14:45 Uhr Wo: Halle 5 | G500 Leipziger Messe Messe-Allee 1 04356 Leipzig ---------------------------------------- Eintritt frei ---------------------------------------- Für den Besuch der Veranstaltung ist ein gültiges Ticket für die Leipziger Buchmesse erforderlich. Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Da wir eine sehr begrenzte Platzkapazität vor Ort haben, bitten wir Sie, frühzeitig am Veranstaltungsort zu sein. Die Veranstaltung wird parallel live auf YouTube gestreamt.

Thomas Sparr erzählt die Geschichte dieses Moments nah an den Beteiligten und ordnet ihn politisch ein. Er zeigt, wie der Stonewall-Aufstand Selbstbilder veränderte, neue Formen queerer Sichtbarkeit schuf und auch in Deutschland wirkte – vom Paragraphen 175 bis zu den heutigen Christopher Street Days. Ein Buch über Selbstermächtigung, Widerstand und die bis heute umkämpften Rechte queerer Menschen.

Come Out! – ein taz Talk im taz Studio auf der Leipziger Buchmesse mit:

🐾 Thomas Sparr ist Autor und Literaturwissenschaftler. Er studierte Literaturwissenschaft und Philosophie in Marburg, Hamburg und Paris und arbeitet als Lektor im Suhrkamp Verlag. 2020 erschien sein vielbeachtetes Buch „Todesfuge”. Biographie eines Gedichts«. Sein neues Buch „Come Out! Wie der Aufstand in der Christopher Street die Welt veränderte“ erscheint Ende März im Verlag C.H.Beck.

🐾 Jan Feddersen moderiert diesen taz Talk, er ist taz-Redakteur für besondere Aufgaben sowie Kurator der taz Talks und des taz lab.