taz Talk meets Buchmesse Leipzig 2026 Besser um die Zukunft streiten

Die Klimadebatte wird von immer gleichen Ausreden dominiert – von persönlicher Bequemlichkeit bis zum blinden Vertrauen in Markt und Resignation. Diese Argumente begegnen uns täglich, in Medien wie im privaten Gespräch.

Wann: Do., 19.03.2026, 15:30 Uhr
Wo: Halle 5 | G500 Leipziger Messe

Genau hier setzt dieses Buch an: Barbara Bleisch, Kirsten Meyer, Stefan Riedener, Dominic Roser und Christian Seidel analysieren die 20 häufigsten Ausreden und zeigen, wie man sie logisch prüft und überzeugend entkräftet. Statt Empörung oder Abwinken geht es um begründetes Argumentieren und die Frage, wie tragfähig solche Behauptungen wirklich sind.

Besser um die Zukunft streiten – ein taz Talk im taz Studio auf der Leipziger Buchmesse mit:

🐾 Kirsten Meyer ist Professorin für Philosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Sie forscht zu Ethik, politischer Philosophie sowie zur Didaktik der Philosophie, mit Schwerpunkten in Zukunfts- und Klimaethik sowie Bildungsphilosophie. Sie ist Co-Autorin des Buchs „Besser um die Zukunft streiten“, das Ende Januar im Hanser Verlag erscheint.

🐾 Peter Unfried moderiert diesen Talk. Er ist Chefreporter der taz, Chefredakteur taz FUTURZWEI, sowie Kolumnist und Autor.

