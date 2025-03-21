taz Talks meets Buchmesse Leipzig 2026 Was Erzählungen über Erzählungen erzählen

Literatur ist mehr als Kunst: Sie ist ein Indikator gesellschaftlicher Umbrüche. literarische Debatten spiegeln politische Konflikte, soziale Krisen und ästhetische Neuorientierungen – und prägen sie zugleich.

Veranstaltungsinformationen Wann: Sa., 21.03.2025, 17:00 Uhr Wo: Halle 5 | G500 Leipziger Messe Messe-Allee 1 04356 Leipzig ---------------------------------------- Eintritt frei ----------------------------------------

Als Autor:innen wie Christa Wolf auf dem Berliner Alexanderplatz öffentlich Orientierung geben sollten, schien Literatur noch einmal ins Zentrum der Gesellschaft zu rücken. Doch bald veränderten der deutsch-deutsche Literaturstreit, mediale Skandale um Botho Strauß, Peter Handke, Martin Walser oder Günter Grass, die Kommerzialisierung durch Popliteratur und der Aufstieg des digitalen Kapitalismus die literarische Öffentlichkeit grundlegend.

Der Literaturwissenschaftler Steffen Martus entwirft ein weit gespanntes Panorama der deutschen Literatur von 1989 bis heute. Er analysiert, wie sich Autorenschaft, Öffentlichkeit und Markt verschoben haben – von der politischen Hoffnung der Wendezeit bis zu aktuellen Debatten über Migration, Identität, Klassismus und Macht. Dabei macht er die Vielfalt zeitgenössischer Literatur sichtbar und zeigt, was sie über unsere Gegenwart verrät – und welche Rolle sie für die Selbstverständigung der Gesellschaft spielt.

Erzählte Welt – ein taz Talk im taz Studio auf der Leipziger Buchmesse mit:

🐾 Steffen Martus, lehrt als Professor für Neuere Deutsche Literatur an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er schreibt regelmäßig für die Süddeutsche Zeitung, die Frankfurter Allgemeine Zeitung und Die Zeit. 2015 wurde Steffen Martus für sein wissenschaftliches Werk mit dem Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft ausgezeichnet.

🐾 Dirk Knipphals, studierte Literaturwissenschaft und Philosophie in Kiel und Hamburg. Seit 1991 Arbeit als Journalist, von 1994 bis 1996 bei der taz.hamburg, seit 1999 in Berlin.

