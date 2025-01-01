taz Talk meets Buchmesse Leipzig 2026 Starkstromzeit – eine ungewöhnliche Geschichte der DDR

Beim Blättern in einer alten Zeitschrift aus DDR-Zeiten stößt Aron Boks auf eine besondere Lampe – ein Entwurf seines Großvaters. Seine Großeltern betrieben damals einen eigenen kleinen Leuchten- und Dekorationsbetrieb, eine Seltenheit im sozialistischen Staat.

Veranstaltungsinformationen Wann: Sa., 21.03.2026, 16:00 Uhr Wo: Halle 5 | G500 Leipziger Messe Messe-Allee 1 04356 Leipzig ---------------------------------------- Eintritt frei ----------------------------------------

Für den Privatverkauf fertigten sie Lampen mit Stoffschirmen, Fransen und verspielten Details, zugleich produzierten sie im Auftrag des Staates futuristische Glasleuchten für Hotels und Ferienanlagen, die den Idealbildern des Sozialismus Licht verleihen sollten.

Nach der Wiedervereinigung verschwanden diese Leuchten fast vollständig – und mit ihnen die Geschichten, die sie einst getragen haben. Aron Boks macht sich auf eine Reise in die Vergangenheit und zeichnet dabei ein persönliches, ungewöhnliches Bild der DDR. Sein Buch handelt von Konsumkultur und Formgestaltung, vom Erinnern und davon, wie Dinge weiterstrahlen können, selbst wenn das System, das sie hervorgebracht hat, längst Geschichte ist.

„Irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten, auf dieses Foto in der DDR-Zeitschrift zu gucken, die noch von den Leuchten und den Ideen meines Großvaters vor der Wende erzählt. Ich wollte endlich etwas haben, das ich anfassen, das ich greifen und benutzen kann. Ich wollte nicht akzeptieren, dass mir ein Teil meiner Geschichte durch das Ausmisten der Geschichte anderer versperrt bleibt.“

»Wie Lukas Rietzschel in seinen Romanen überzeugt auch Aron Boks durch einen unbefangenen, klaren Blick auf die jüngere deutsche Geschichte.«

Starkstromzeit – ein taz Talk im taz Studio auf der Leipziger Buchmesse mit:

🐾 Aron Boks, 1997 in Wernigerode geboren und heute in Berlin zuhause, arbeitet als Slam-Poet, Schriftsteller, Journalist und Moderator. 2019 wurde ihm der Klopstock-Förderpreis für Neue Literatur verliehen, im selben Jahr erschien auch sein autobiografisches Debüt „Luft nach unten“ im Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag. Seit 2021 schreibt er regelmäßig für die taz sowie für die taz.FUTURZWEI-Kolumne „Stimme meiner Generation“. 2023 veröffentlichte er zudem sein Buch „Nackt in die DDR. Willi Sitte und was die ganze Geschichte mit mir zu tun hat.“

🐾 Jan Feddersen, moderiert diesen taz Talk, er ist taz-Redakteur für besondere Aufgaben sowie Kurator der taz Talks und des taz lab.

