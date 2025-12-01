piwik no script img

tägliche Überraschungen aus der taz taz-Adventskalender 2025

Vom 1.–24. Dezember öffnet die taz täglich ein Adventstürchen mit exklusiven Verlosungen und Blicken hinter die Kulissen – jetzt schon den 1. Dezember im Kalender markieren!

Der taz Adventskalender geht in die dritte Runde Foto: taz

Adventsmäuse, aufgepasst! Vom 1. bis zum 24. Dezember verkürzen wir Ihnen wieder die Wartezeit bis Weihnachten mit unserem taz-Adventskalender: Jeden Tag öffnen wir auf Instagram und taz.de/adventskalender ein Türchen mit tazzigen Verlosungen. Der geheime Insta-Liebling so mancher taz-Mitarbeitenden, nicht zuletzt durch die Dreharbeiten, geht damit in die dritte Runde.

Hinter den Türchen warten Gewinne wie Produkthighlights aus dem taz Shop, Einblicke hinter die Kulissen der taz Redaktion oder Einladungen zu Veranstaltungen, die es nur im Rahmen des taz-Adventskalenders gibt. Für diejenigen, die wissen wollen, was wir in den letzten Jahren alles verlost haben, hier ein kleines Filmchen:

Wie ihr seht: Es lohnt sich, mitzumachen, um mit etwas Glück eine der 24 tazzigen Überraschungen zu gewinnen.

Markiert euch schon jetzt den 1. Dezember fett im Kalender. Täglich öffnet eine taz-Mitarbeiter:in ein neues Türchen in der Instastory und auf taz.de/adventskalender

