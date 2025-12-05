piwik no script img

taz hilft bei Weihnachtsgeschenken Signierstunde mit TOM

Es ist wieder so weit! Wie jedes Jahr findet eine vorweihnachtliche Signierstunde mit ©TOM in der taz Kantine statt.

Das Bild zeigt eine Zeichung von Weihnatsmänner die sich für eine Signierstunde von ©TOM.
Weihnachtsmänner stellen sich freudig für die ©TOM Signierstunde an

Seit jeher ist bekannt, dass es keine besseren Weihnachtsgeschenke gibt als ©TOM-Produkte mit einer Widmung des Meisters. Immer zum Nikolaustag setzt Wahrheit-Comiczeichner ©TOM deshalb die rote Mütze auf und begibt sich in die taz Kantine, um für Freun­d:in­nen und Fans zu zeichnen und zu schreiben, bis wirklich auch der Letzte zufrieden nach Hause gehen kann.

©TOM wurde 1960 in Säckingen geboren, hat 1964 erste Witzchen mit dem Buntstift fabriziert und zeichnet nach einigen Umwegen akademischer Ausbildungsansätze seit 1991 sein Touché für die Wahrheit der taz. Und das jeden Tag außer sonntags.

Seine Figuren, wie die alte Dame am Postschalter, die Rettungsschwimmer, der Empfangschef in der Hölle und viele andere, sind legendär. Also: Auf zur weihnachtlichen Signierstunde!

Die Signierstunde mit ©TOM findet am Freitag den 5. Dezember ab 17 Uhr in der taz Kantine, Friedrichstr. 21, 10969 Berlin statt.

Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen