taz hilft bei Weihnachtsgeschenken Signierstunde mit TOM

Seit jeher ist bekannt, dass es keine besseren Weihnachtsgeschenke gibt als ©TOM-Produkte mit einer Widmung des Meisters. Immer zum Nikolaustag setzt Wahrheit-Comiczeichner ©TOM deshalb die rote Mütze auf und begibt sich in die taz Kantine, um für Freun­d:in­nen und Fans zu zeichnen und zu schreiben, bis wirklich auch der Letzte zufrieden nach Hause gehen kann.

©TOM wurde 1960 in Säckingen geboren, hat 1964 erste Witzchen mit dem Buntstift fabriziert und zeichnet nach einigen Umwegen akademischer Ausbildungsansätze seit 1991 sein Touché für die Wahrheit der taz. Und das jeden Tag außer sonntags.

Seine Figuren, wie die alte Dame am Postschalter, die Rettungsschwimmer, der Empfangschef in der Hölle und viele andere, sind legendär. Also: Auf zur weihnachtlichen Signierstunde!

Die Signierstunde mit ©TOM findet am Freitag den 5. Dezember ab 17 Uhr in der taz Kantine, Friedrichstr. 21, 10969 Berlin statt.