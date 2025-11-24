Lesung im Kreuzberger Himmel – Berlin Geflüchtete Journalist:innen lesen vor Ort

Zehn Jahre ist es nun her, dass Deutschland innerhalb nur weniger Monate eine ungewohnt hohe Zuwanderung erlebte, den sogenannten „Summer of Migration“. Über 1,8 Millionen Menschen migrierten beziehungsweise flohen insgesamt im Jahr 2015 nach Deutschland. Unter ihnen auch viele Journalist:innen, die sich in ihren Heimatländern nicht mehr sicher fühlten.

Einige von ihnen schreiben seit August diesen Jahres in der von der taz Panter Stiftung geförderten Kolumne „ankommen“ über ihre Erfahrungen, Sorgen, Ängste und Hoffnungen. Es geht um Willkommenskultur, um Integration, um Geopolitik oder um die Frage, ob man nach dem Sturz Assads wieder nach Syrien zurückkehrt oder nicht.

Einige haben auch bei der Podcast-Reihe "Geschafft?" mitgemacht, die im Podcast-Format "Freie Rede" der taz Panter Stiftung veröffentlicht wird.

Am 24. November werden unsere Kolumnist:innen live vor Ort ihre Texte vorlesen. Und Sie sind herzlich eingeladen, ihnen zuzuhören sowie nach der Lesung mit ihnen ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen. Die Veranstaltung findet im Kreuzberger Himmel statt, einem Restaurant, das selbst von Geflüchteten betrieben wird und vom Verein „Be an Angel e. V“ gegründet wurde.

Mit dabei sind unter anderem:

🐾 Jasur Mammadov aus Aserbaidschan. Er ist spezialisiert auf Sicherheitspolitik und veröffentlicht seine Recherchen auf dem Blog „Caspian Defense“.

🐾 Khatereh Tawala aus Afghanistan. Sie arbeitete in ihrem Herkunftsland für den Nachrichtensender TOLO News.

🐾 Osamah Ali Hamad, der aus einer syrischen Oppositionsfamilie stammt und aufgrund dessen nie in seinem Heimatland gelebt, sondern aus dem Exil auf der arabischen Halbinsel nach Deutschland kam.

🐾 Muna Abdi aus Somaliland, die im September für die taz das tägliche Tagebuch von der „Karawane für Bewegungsfreiheit“ geschrieben hat.

