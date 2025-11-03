piwik no script img

In der Verlosung Freikarten für Blond

Die taz verlost Freikarten für die „Ich träum doch nur von Liebe“-Tour von Blond in Berlin, Hamburg und Köln.

Das Bild zeigt die drei Bandmitglieder von Blond in extravaganten, silbernen und pastellfarbenen Outfits, die auf einem Haufen Stoffe vor weißem Hintergrund sitzen und liegen.
Bock auf Blond? Mach mit bei der taz-Verlosung Foto: Mia Morgan

Mach eine*r sagt: Wer noch nie auf einem Blond-Konzert war, hat nie gelebt. Übertrieben? Im November gibt's die Gelegenheit, diese Aussage auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen: Die Band geht mit ihrem neuem Album „Ich träum doch nur von Liebe“ auf Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und mit etwas Glück kann man dabei sein!

Die taz verlost 2x2 Tickets für die Show in Berlin und zusätzlich noch 1x2 Tickets für Köln und Hamburg!

Teilnahme an der Verlosung

Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen.

Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben das Stichwort „Blond“ und Ihre Wunschstadt im Betreff an.

Einsendeschluss ist am 10.11.2025 um 10:00 Uhr.

Tour-Termine im Detail:

18.11.2025: Köln, Palladium

19.11.2025: Hamburg, Inselpark Arena

20.11.2025: Berlin, Columbiahalle

Alle Tour-Termine der Band finden Sie hier.

