Das taz FUTURZWEI-Gespräch Weiterdenken mit Ricarda Lang

Die Grüne Bundestagsabgeordnete Ricarda Lang hat sich von einem Parteisprechautomaten zu einer selbstreflexiven, intellektuellen und dann auch noch ungewöhnlich lustigen Politikerin entwickelt. Das sieht jedenfalls von weitem so aus.

Ein idealer Gast für die Weiterdenken-Gesprächsreihe von taz FUTURZWEI-Chefredakteur Peter Unfried? Darauf hoffen wir. Jedenfalls sprechen wir künftig regelmäßig in der taz Kantine mit Menschen, denen wir das Weiterdenken zutrauen und unterstellen.

Veranstaltungsinformationen Wann: Fr. 21. November 2025, 19.30 Uhr Einlass: 19 Uhr Wo: taz Kantine und hier im Livestream Friedrichstr. 21 10969 Berlin Eintritt frei. Platzreservierung erforderlich. Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über das unten aufgeführte Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos. Der Zugang zur Veranstaltung ist barrierefrei.

Neue Gesprächsreihe über das Weiterdenken

Leute, die nicht immer dasselbe sagen, sondern ihr Zeug selbstkritisch hinterfragen und dabei auch einen oder mehrere neue Gedanken entwickeln, die widersprüchliche Gegenwart betreffend und einen konstruktiven Umgang mit planetarischer und gesellschaftlicher Realitäten suchen.

Mit Ricarda Lang wird es um die künftige Rolle der Grünen gehen, die Frage, was „progressiv“ ist, was „konservativ“ in konkreten Politikfeldern (planetarisch, militärisch, wirtschaftlich, sozial) ist und welche politischen und gesellschaftlichen Allianzen das Vertrauen einer Mehrheit gewinnen können, dass wir das zusammen hinkriegen.

Wir sprechen genau 60 Minuten und dann wählen wir demokratisch die drei genialsten Gedanken. Bitte gehen Sie zur Wahl!

Zu Gast:

🐾 Ricarda Lang ist Grünen-Politikerin und seit 2021 Mitglied des Deutschen Bundestages. Bis November 2024 war sie zusammen mit Omid Nouripour Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen und deren frauenpolitische Sprecherin.

🐾 Peter Unfried ist Chefreporter der taz und Chefredakteur von taz FUTURZWEI, Magazin für Zukunft und Politik. Außerdem Kolumnist und Autor. Spezialinteresse: Die gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen ernsthafte Klimapolitik möglich wird. Unfried lebt in Berlin-Kreuzberg und wuchs in Stimpfach, Baden-Württemberg, auf.

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen: Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung JavaScript ist in Ihrem Browser deaktiviert. Um unseren Ticketshop ohne JavaScript aufzurufen, klicken Sie bitte hier

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen: Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung