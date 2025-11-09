Freikarten zu verlosen Festival für Neue Musik – Klangwerkstatt Berlin

Eines der renommiertesten Streichquartette Deutschlands ist erneut zu Gast bei der Klangwerkstatt Berlin: das Minguet Quartett. In diesem Jahr präsentiert es aktuelle Werke von Elnaz Seyedi, Anda Kryeziu, Kunsu Shim, Toshio Hosokawa und Lisa Streich.

So unterschiedlich ihre Klangsprachen auch sind, den Komponist:innen ist eine große Klarheit, Kraft und Frische in ihrer Musik gemeinsam.

Ihre Kompositionen reagieren auf die Welt und die Gesellschaft, in der sie leben: auf Bedrohung, Gewalt und Zerbrechlichkeit, aber auch auf die Schönheit, die allem innewohnt.

Festival für Neue Musik – Klangwerkstatt Berlin

Seit Beginn an präsentiert die Klangwerkstatt Berlin jährlich an mehreren Tagen Konzerte, Performances und multimediale Formate. Über Genre- und Generationengrenzen hinweg finden hochkarätige und lebendige Aufführungen relevanter Musikströmungen statt.

Das Festival initiiert und begleitet die Entwicklung neuer künstlerischer Formen und bietet Raum für die Diskussion musikästhetischer Positionen.

Mehr Infos zur Klangwerkstatt Berlin und zum Programm gibt es hier.

