Performance am 08.11. – Klangwerkstatt Freikarten für die Klangwerkstatt Berlin

Zu den Höhepunkten der Klangwerkstatt Berlin - Festival für Neue Musik gehört die Multimedia-Raum-Performance „Life Between Poles“ von Karen Power für das Berliner ensemble mosaik und das irische Quiet Music Ensemble über die Schönheit und Zerbrechlichkeit der Nord- und Südpolregion (Uraufführung) am 08.11. um 20 Uhr.

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben das Stichwort „8.11. Klangwerkstatt Berlin" im Betreff an. Einsendeschluss ist am 03.11.2025 um 10:00 Uhr.

Im Anschluss an das Konzert gibt es das Podiumsgespräch „Zu wenig, zu spät ODER Großer Sprung“ mit Karen Power und Till Kellerhoff (The Club of Rome, Programmdirektor und globaler Koordinator für Earth4All).

The Club of Rome zeichnet sich dadurch aus, dass er vielfältige Lösungswege zu den Problemen und Krisen benennt, die wir als Gesellschaft und Politik beschreiten können. Also das Gegenstück zu dem, was zu oft passiert: Angst- und Panikmache, die paralysieren.

Mehr Infos zum Programm der Klangwerkstatt gibt es hier.

Die taz verlost 2x2 Karten für die Multimedia-Performance „Life Between Poles “ am Samstag, den 8.11. um 20.00 Uhr im Kunstquartier Bethanien, Studio 1. Die Adresse ist: Mariannenplatz 2, 10997 Berlin-Kreuzberg an der U-Bahn- und Busstation Kottbusser Tor.