22.10.2025 Eva-Lotte Andereya leitet die taz-Podcasts

Ab sofort haben die Podcasts in der taz eine neue Leitung: Eva-Lotte Andereya. Eva-Lotte arbeitet seit diesem Frühjahr als technische Produktmanagerin bei der taz. Sie weiß, wie viel Planung in ein gutes Format fließt und wie eng Inhalt, Distribution und Technik zusammenspielen müssen, damit es funktioniert.

Für die Podcastreihe CHEEX Talks hatte Eva-Lotte die Produktions- und Redaktionsleitung inne: von der Themenentwicklung über Fragenkataloge und Abnahmen bis zur Veröffentlichung und Reichweitensteuerung. Eva-Lotte studierte zunächst im Bachelor Sozialwissenschaften an der Humboldt Universität und schließlich Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der Universität der Künste.

Für die taz wird Eva-Lotte nun gemeinsam mit den Podcast-Teams und der Chefinnenredaktion die Podcasts strategisch weiterentwickeln, verstärkt crossmedial platzieren und die Sichtbarkeit in Audio-Playern und Suchmaschinen erhöhen.

Zuvor hatte Canset Içpinâr die Leitung der taz Podcasts inne. Seit dem 1. Oktober leitet Içpinâr die digitale Transformation beim Freitag.