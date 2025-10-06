piwik no script img

News im Fall Julia Klöckner Klöckner „fördert“ queeres Zentrum

Ein taz-Genosse wollte Julia Klöckner ein mediales Nachhilfepaket spendieren. Doch die mochte das Paket nicht haben. Jetzt macht es andere glücklich.

Eine blonde Frau mit aufgesteckten Haaren und rotem Lippenstift lächelt nach unten, während sie etwas unterschreibt. Sie trägt ein glitzerndes dunkelgraues Oberteil; im Hintergrund ist eine Person in einem bordeauxfarbenen Blazer zu sehen.
Unbeabsichtiges Allyship: Klöckners taz-Abo geht an politische und queere Initiativen Foto: Reuters/Heiko Becker
Donata Künßberg

Von

Donata Künßberg und Kjell Reising

Aus der taz | Wir erinnern uns: Die Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hatte die Methodik der taz und des mit Milliardärsgeldern gepamperten Hetzportals Nius „nicht unähnlich“ genannt. Ihr Büro ließ später mitteilen, die Aussage stehe weder im Redemanuskript, noch sei sie gefallen. Auf taz Nachfrage, antwortete Klöckner nur ausweichend. Doch Ton- und Bildaufnahmen des Vergleichs kursierten bald darauf.

taz-Genosse Ingo Heise reagierte großzügig auf diesen Vergleich: Er spendierte Klöckner ein taz-Abo. Doch die Post kam zurück – mit dem Hinweis, es gebe „bedürftigere Adressaten“.

Wer soll das Abo nun an Klöckners Stelle erhalten? Diese Frage stellten wir Anfang September in den sozialen Medien. Die Community schlug zunächst Klöckner-Boyfriend Jörg Pilawa vor, dicht gefolgt von „Weißwursthaubitze Söder“ und dem Kanzler.

Die Community stimmte zunächst für Klöckners Boyfriend

Unser Genosse Ingo Heise nimmt die Sache allerdings ernster. Er schreibt: „Freiheit geht mit Eigenverantwortung einher, eigenverantwortliche Entscheidungen benötigen sauber recherchierten Journalismus als Grundlage.“

Das Bild zeigt Julia Klöckner mit blonden Haaren, die zu einem Knoten zurückgebunden sind. Sie trägt Ohrringe und ein bunt gemustertes Oberteil in Pastellfarben, sie lächelt breit und schaut schräg nach oben.

Ganz in diesem Sinne entschieden wir uns: Aus den Vorschlägen der Community wählten wir eine jugendbildende Organisation aus. Und wir legen noch zwei Pakete darauf: Auch ein inklusives queeres Zentrum und ein ehrenamtlich betriebenes Begegnungscafé in einer ostdeutschen Kleinstadt erhalten die wochentaz und Beigaben zum Wohlfühlen.

Für den Fall, dass Julia Klöckner doch mal in die taz schaut und diesen Artikel über „ihr“ Abo liest: Ihr Rücktritt vom geschenkten Abo hat Organisationen und Initiativen, die sich um die demokratische, inklusive und solidarische Gesellschaft verdient machen, ein Geschenk bereitet. 🐾

