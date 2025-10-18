Das große Grummeln Wahrheitklub tagt mit Team, Spezialeffekten und Konfekt

Alles muss raus: Vor dem Wahrheitklub liegen schwierige, ja schwere Zeiten. Erschwerend kommt hinzu, dass just an jenem Samstag im Oktober weder der Vorstandsvorsitzende ©Tom noch der Humormessias in Gestalt von Exekutivvorstand Michael Ringel zugegen sein werden zu Frankfurt am Main. Einzig an Exekutivorgan Harriet Wolff ist es, den Klubladen zusammenhalten.

Veranstaltungsinformationen Wann: Sa., 18.10.2025, 14:00 Uhr Wo: Halle 3.1, D96 Ludwig-Erhard-Anlage 1 60327 Frankfurt am Main Deutschland Eintritt frei

Na, das wird was werden! Aber was? Eine Revolution? Eine geschredderte Guillotine? Oder ist es bloß ein Riesenzwerg:innenaufstand? Kommen Sie, schauen Sie, staunen Sie - denn es wird was werden!

Und so steht die 381.567. Vollversammlung des Wahrheitklubs unter der Devise: „Lasst uns das große Grummeln überhören!“ Einzige Regel, die es einzuhalten gilt – sämtlich alle weit über 1.000 Wahrheitklubmitglieder müssen erscheinen zu Frankfurt am 18. Oktober (bitte Mitgliedsausweis und Abzeichen deutlich sichtbar mitführen). Für alle Nichtmitglieder ist der Eintritt frei.

Kurzum, die Wahrheit auf der herbstlichen Frankfurter Buchmesse mit:

🐾 Andreas Rüttenauer – Kandidat für den Wahrheitklub, Ex-Münchner, Ex-Kabarettist, Beinahe-Lehrer, als Redakteur für dies und das seit 20 Jahren bei der taz.

🐾 Harriet Wolff - Exekutivorgan des Wahrheitklubs und seit 2013 Redakteurin bei der Wahrheit, Ex-Münchnerin, kritischer Frankreichfan.

🐾 Rattelschneck aka Marcus Weimer – ordentliches Wahrheitklub-Mitglied und Wahrheit-Cartoonist. Zeichnet auch für SZ, Junge Welt und Titanic. Zuletzt erschien "Trotteln" zusammen mit Robert Seethaler bei Ullstein.

🐾 ... und dem LAMINATOR, der seit dem 5. Oktober 1996 für die Klubmitgliedsausweise der Wahrheitklub-Mitglieder zuständig ist.