Leser*innen-Kommentare Kommune-Richtlinien

In der Kommentarspalte auf taz.de möchten wir unseren Leser*innen einen möglichst freien Austausch anbieten. Es ist uns wichtig, dass Ihr miteinander und mit der Redaktion in Dialog treten könnt. Auch Kontroversen und Kritik zu den Inhalten unserer Artikel sind hier willkommen. Die Bedingung dafür ist, dass die Beiträge konstruktiv und respektvoll sind. Die Kommentarspalte soll für alle Nutzer*innen und Mitlesenden ein sicherer und offener Ort sein, an dem unterschiedliche Perspektiven ihren Platz finden.

Was wir von Euch erwarten

Wir wünschen uns Kommentare, die eine Bereicherung der Diskussion darstellen und neue Informationen und Perspektiven einbringen. Wir wünschen uns auch ein angenehmes Diskussionsklima, in dem Meinungsvielfalt und unterschiedliche Erfahrungen respektiert werden.

Alle Kommentierenden haben einen Einfluss auf die Qualität und Ton des Gesprächs. Seid Euch der Verantwortung bewusst und diskutiert sachlich und rücksichtsvoll – selbst wenn andere dies nicht tun und versuchen, zu provozieren. Wir erwarten von allen, dass sie sich an die Regeln halten.

Unsere Kommune – unsere Regeln

Auf unserer Seite haben wir das Hausrecht – es gibt keinen Anspruch auf Veröffentlichung. Das Kommentaraufkommen ist größer als unsere Kapazitäten. Deswegen öffnen wir die Kommentarspalte zu einer Auswahl von Artikeln und schließen die Kommentarspalte nach einer gewissen Zeit. Außerdem müssen wir uns oft auf eine Auswahl der eingehenden Beiträge beschränken.

Um Diskussionen weiterhin zu ermöglichen, sind diese Einschränkungen leider nötig.

Die Moderation

Wir wollen möglichst wenig eingreifen, tun es aber beherzt, wenn die Diskussion eskaliert. Falls Kommentare gegen die Richtlinien verstoßen, behalten wir uns vor, sie nicht zu veröffentlichen, zu kürzen oder nachträglich zu entfernen. Außerdem behalten wir uns vor, die Kommentare von Nutzer*innen dauerhaft zu moderieren oder Profile zu sperren. Kommentare von neuen User*innen werden nicht automatisch freigeschaltet. Bitte habt in dem Fall ein wenig Geduld.

Wir bitten Euch, die Moderation zu unterstützen, indem Ihr mit darauf achtet, dass Diskussionen im respektvollen Rahmen ablaufen. Nutzt gerne die Meldefunktion, um uns auf fragwürdige Kommentare hinzuweisen.

Kommune-Richtlinien

Die Regeln gelten für alle. Wir schränken ohne Vorwarnung und Erklärungen Kommentare und Profile ein, wenn sie gegen die Richtlinien verstoßen.

1. Bleibt beim Thema und belegt Eure Aussagen. Wir entfernen Beiträge, die zu weit vom Thema abweichen, oder Dialoge, die für andere nicht mehr nachvollziehbar sind.

2. Persönliche Angriffe auf Autor*innen und andere User*innen sowie Beleidigungen, Diffamierungen, Verleumdungen und diskriminierende Äußerungen anderen gegenüber werden nicht veröffentlicht.

3. Wir akzeptieren weder Hate Speech noch Trolling und sonstige Provokationen. Entsprechende Profile werden gesperrt.

4. Wir geben Verschwörungserzählungen und Desinformation keine Plattform.

5. Viele Themen rufen auch starke Gefühle hervor. Dennoch erwarten wir von Euch, auch bei Reizthemen nicht ausfallend zu werden, sondern respektvoll und sachlich zu bleiben.

6. Wir akzeptieren keinen Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, Homo-, Transfeindlichkeit oder andere Formen von Diskriminierung.

7. Copyright-Verstöße, Werbung, Petitionen und Spam- Kommentare löschen wir. Ebenso Links auf Inhalte, in denen Gewalt zu sehen ist. Alles was sonst illegal ist, ist es hier auch und wird gelöscht.

8. Bitte veröffentlicht keine persönlichen Daten von Euch oder anderen.

9. Fasst Euch bitte kurz (allerhöchstens 1.200 Zeichen) und kommuniziert klar und möglichst unmissverständlich: Ironie und Sarkasmus sind nicht immer für alle eindeutig zu erkennen. Kennzeichnet Zitate, postet keine unkommentierten Links, schreibt auf Deutsch oder Englisch und insgesamt so, dass Euch andere folgen können.

Mein Kommentar ist nicht erschienen

Wir bitten um etwas Geduld, möglicherweise wurde der Kommentar noch nicht freigeschaltet. Wenn er gegen die Richtlinien verstoßen haben könnte, versuche es mit einem korrigierten Kommentar erneut.

Falls Du ein technisches Problem hast, schreibe uns mit Angaben zu Browser und Betriebssystem über das Kontaktformular (Technische Fragen und Probleme zur Website).

Falls Du den Eindruck hast, uns ist bei der Moderation ein Fehler unterlaufen und Du hast ganz sicher nicht die Community-Regeln verletzt, dann wende Dich über das Kontaktformular (Fehler oder Probleme mit der Kommentarfunktion) an uns. Bitte gib dabei Deinen Usernamen und den Link zum fraglichen Text mit an.

Ich möchte mein Profil löschen

Du kannst Dein Profil über das Registrierungsformular (Link) bearbeiten, indem Du Dich wie gewohnt einloggst und in den Einstellungen Deinen Account löschst. Die Beiträge werden daraufhin nicht entfernt, aber anonymisiert.

Bedenkt bitte beim Schreiben, dass Eure Inhalte möglicherweise für immer irgendwo im Netz zu finden sein werden, und wählt Eure Worte sorgfältig.