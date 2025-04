Live Brass mit Club Vibes „Brass Party Berlin“ live erleben

„Brass Party Berlin“ ist nicht einfach nur eine Band – es ist eine energiegeladene Live-Experience, die Party-Rock-Hits mit Bläser-Power und elektronischen Beats vereint! Wenn Sie auf der Suche nach einem unvergesslichen Party-Event sind, bei dem die Tanzfläche bebt, dann dürfen Sie dieses Event nicht verpassen.

Veranstaltungsinformationen Wann: Sa, 13.6.2025, 20 Uhr Einlass: 19 Uhr Wo: taz Kantine Friedrichstr. 21 10969 Berlin Eintritt: 15 € / ermäßigt 10 €

Die Berliner Band bringt Klassiker aus Rock, Pop und modernen Club-Hits in einem frischen, tanzbaren Soundmix, der einzigartig und mitreißend ist. Mit ihrem kreativen Ansatz, der Bläserlinien mit elektronischen Beats und produzierten Vocal Tracks kombiniert, bietet die Band ein Live-Erlebnis der besonderen Art.

Im Zentrum der Performance steht DanjaZzy, der Frontmann und Tuba-Spieler, dessen einzigartige Bühnenpräsenz und energiegeladene Darbietung sofort für gute Stimmung sorgen. Unterstützt wird er von Big Paul am Tenorsaxophon, Felix Hotlicks an der Trompete und Kickin' Henry am Schlagzeug.

Brass Party Berlin schafft es, die Energie eines DJ-Sets mit der Stimmung einer Brass-Band zu verbinden. Von mitreißenden Trompeten- und Saxophon-Linien bis hin zum Tuba-Bass-Pedal – die Band sorgt dafür, dass keine Füße stillstehen und jeder im Publikum in die Musik eintaucht. 100% STIMMUNG! 100% BRASS PARTY!

Die Bandmitglieder:

DanjaZzy (Danja Dobromyslov) – Tuba, Gesang DanjaZzy ist der charismatische Frontmann von Brass Party Berlin. Mit seinem einzigartigen Tuba-Sound sorgt er für mächtige Bässe auf der Tanzfläche. Als Musiker und Songwriter hat DanjaZzy in Portugal, Deutschland und Russland studiert und lebt nun in Berlin. Seine energiegeladenen Auftritte und seine Fähigkeit, die Zuschauer mit seinen Basslines sofort in den Bann zu ziehen, machen ihn zu einem wahren Publikumsliebling.

Big Paul (Paul Feise) – Tenorsaxophon Paul ist der Tenorsaxophonist von Brass Party Berlin und sorgt mit seinen groovigen Saxophon-Linien für den perfekten Party-Vibe. Er ist tief verwurzelt in der Berliner Musikszene und hat unter anderem mit Jazz-Größen wie Nils Landgren zusammengearbeitet. Ob im legendären A-Trane oder bei internationalen Auftritten, Big Paul bringt die Energie und das Flair der Berliner Club- und Jazzszene auf jede Bühne. Sein Talent als Musiker und Party-Booster lässt keine Tanzfläche kalt!

Felix Hotlicks (Felix Ziebarth) – Trompete Felix ist der Trompeter und Hot Licks Master von Brass Party Berlin. Mit seinen heißen Trompeten-Linien und seinem humorvollen Auftreten sorgt er immer für die richtige Stimmung. Als Musiker in der Berliner Jazz- und Latin-Szene und mit seinen Auftritten in verschiedenen Pop-Bands ist Felix ein Meister darin, die perfekte Mischung aus Rock, Pop und elektronischen Vibes zu kreieren. Außerdem ist Felix ein talentierter Fotograf und hat schon zahlreiche Musiker mit seiner Kunst bezaubert.

Kickin' Henry (Henry Hahnfeldt) – Schlagzeug Henry ist der Schlagzeuger von Brass Party Berlin und der Herzschlag der Band. Geboren in Mönchengladbach, hat Henry sein Studium am Jazz-Institut Berlin abgeschlossen. Ob Rock, Metal oder Jazz – er bringt jede Party auf ein neues Level! Seine kraftvollen Beats und sein einzigartiger Groove machen ihn zur „Groove-Maschine“ der Band. Mit seinem unglaublichen Rhythmusgefühl und seiner Energie lässt er die Band zu einer echten Party-Maschine werden. Groove-Maschine ist Henry, und Henry ist die Groove-Maschine!