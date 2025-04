Entwicklung im März 2025 Bingo!

taz zahl ich | Im März gab es wieder einmal (mehr als einen) Grund zu feiern: die „taz im Netz“ ist 30 Jahre alt geworden! 1995 war die taz die erste überregionale Tageszeitung im Netz. Seitdem hat sich viel verändert, doch eine Sache ist gleichgeblieben: bis heute sind alle Inhalte auf taz.de kostenlos und frei zugänglich. Dass das funktioniert, zeigt uns unsere taz zahl ich-Community seit 2011 immer wieder aufs Neue. So auch in diesem Monat:

Mit 1.089 Neuanmeldungen und 294 Abmeldungen wächst unsere Solidargemeinschaft im März um 795 Menschen. Damit zählt unsere Community nun insgesamt 43.336 solidarische Unterstützer:innen, die sich gemeinsam für den unabhängigen Journalismus der taz stark machen.

So können wir auf ein erfolgreiches erstes Quartal 2025 zurückblicken: Drei Monate in Folge haben sich über 1.000 Menschen für taz zahl ich angemeldet. Im Januar verzeichneten wir mit 314.809 Euro ein Rekordhoch der Gesamteinnahmen, im kürzesten Monat des Jahres meldeten sich im Schnitt jeden Tag 42 Menschen an, und auch der März beschert uns einen weiteren Rekord: 284.984 Euro erreichten uns in diesem Monat aus regelmäßigen Beiträgen, so viel wie noch nie zuvor. Gemeinsam mit 22.010 Euro aus spontanen, einmaligen Zahlungen liegen die Einnahmen im März bei 307.720 Euro.

Wir wissen: niemand muss für Inhalte auf taz.de zahlen. Umso wertvoller ist es, dass uns so viele Menschen unterstützen und der Idee von frei zugänglichen Informationen und kritischer Öffentlichkeit ein Zuhause geben. In Zeiten, in denen unabhängiger Journalismus wichtiger ist denn je, bereitet es uns viel Freude und Zuversicht, dass so viele Leser:innen den Wert unserer Arbeit erkennen und unterstützen. Vielen Dank!

Weiter geht's!

Mit der Seitenwende nähern wir uns in diesem Jahr dem größten Schritt im Prozess der digitalen Transformation der taz. Am 17. Oktober erscheint die letzte tägliche Printausgabe der taz, danach konzentrieren wir uns unter der Woche auf Digital. Die samstags erscheinende wochentaz bereichert nach wie vor Briefkasten und Küchentisch.

Haben Sie Fragen zu dieser Umstellung, oder wollen ausprobieren, wie sich die taz auf einem Tablet liest? Dann schauen Sie doch am 26. April beim diesjährigen taz lab vorbei! Auch wir vom taz zahl ich-Team sind mit einem eigenen Stand vor Ort: Beim Hate-Bingo stellen wir die schönsten und schauerlichsten Hass-Kommentare vor. Es gibt tolle Preise zu gewinnen! Alle Infos finden Sie hier: tazlab.de.