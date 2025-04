taz Panter Preis in Bochum am 5.7.2025 Solidarisches Miteinander

Der taz Panter Preis wird seit 2005 für zivilgesellschaftliches Engagement vergeben. Er würdigt Menschen und Initiativen, die sich aktiv und oft auch ehrenamtlich für eine bessere Welt einsetzen.

Zu seinem 20. Jubiläum verleiht die taz Panter Stiftung den taz Panter Preis unter dem Motto „Zusammen:Halt! – für ein friedliches und menschliches Miteinander“ mit jeweils 5.000 EUR gleich zwei Mal – nach der Preisverleihung in Halle im Juni folgt einen Monat später, am 5. Juli, in Bochum in Nordrhein-Westfalen die zweite Preisverleihung.

Veranstaltungsinformationen Wann: Sa., 05.07.2025 ab 12:00 Uhr Einlass: 11:30 Uhr Wo: Three Sixty Kortumstraße 2-14 44787 Bochum ----------------------------------------------- Eintritt frei Platzreservierung erforderlich Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über das unten aufgeführte Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos.

Programm am 5. Juli im Three Sixty in Bochum

12.00 – 13.00 Uhr Podcast Mauerecho

„Mauerecho – Ost trifft West“ ist ein Podcast der taz Panter Stiftung, der sich der Überwindung der mentalen Barrieren zwischen Ost- und Westdeutschland widmet. Ziel ist es, durch persönliche Geschichten, aktuelle Bezüge und interaktive Elemente ein tieferes Verständnis füreinander zu schaffen und die „Mauer in den Köpfen“ abzubauen. Der von Dennis Chiponda moderierte Podcast ist Teil der Stiftungsprojekte, die Nachwuchsjournalist*innen fördern.

🐾 Zum Livestream der Podcastfolge

13.30 – 15.00 Uhr taz Panter Preisverleihung

Moderation von Amina Aziz und Gereon Asmuth. Die Laudatio hält Jan Scheper.

🐾 Livestream der Preisverleihung folgt

15.30 – 17.00 Uhr lost & found - Talk & DJ-Set

„lost & found“ ist eine neue Veranstaltungsreihe der taz Panter Stiftung, die sich mit Themen rund um den Kulturbereich beschäftigt. In Bochum sind Mike Rohleder und Wolfgang Wendland zum Talk geladen. Beide verbindet neben dem Track "Bierbadewanne" vor allem eines: das Interesse an aktiver politischer Gestaltung. Während Mike – Rapper der 257ers – gerade mit seiner Kandidatur zum Essener Oberbürgermeister für Die PARTEI politisches Neuland betritt, ist Wolfgang schon länger dabei. Der Sänger der Kassierer blickt auf über 25 Jahre politisches Engagement zurück – von der APPD (Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands) über eine OB-Kandidatur für Die Linke in Bochum bis hin zur heutigen Mitgliedschaft in der SPD. Ein Gespräch über Musik und politische Botschaften, Politik- und Parteiverdrossenheit und über das Ruhrgebiet im Wandel und über .

🐾 Livestream von lost & found folgt

