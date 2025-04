Podcast-Reihe zu Protesten in der Türkei Gegen Zensur und Repression

taz Panter Stiftung | In der Türkei brennt die Luft. „Wieder einmal. Und wieder sind es die ‚Gençler‘, die Jungen, die den Ton angeben. Protestbewegungen in der Türkei sind zyklisch“, schrieb Canset İçpınar in einem taz-Kommentar am 23. März. Allein im Januar 2025 wurden 14 Journalist:innen verhaftet – im März wurden über 1.100 Personen festgenommen, darunter ebenfalls Journalist:innen.

Im Podcastformat „Freie Rede“ der taz Panter Stiftung kommen unter anderem Stimmen zu Wort, die in ihren Herkunftsländern unterdrückt werden oder oft kein Gehör finden. Die Stiftung der taz setzt sich für kritischen, unabhängigen Journalismus ein und reagiert auf die sich ständig ändernde Nachrichtenlage. Im Januar hat die Stiftung ein Projekt mit syrischen Frauen ins Leben gerufen, das nun im April hybrid startet.

Freie Rede für türkische Journalist:innen

Nach den jüngsten Protesten gegen Präsident Recep Tayyip Erdoğan in der Türkei wird die taz Panter Stiftung ab Mitte April eine neue Podcast-Reihe im Format „Freie Rede“ veröffentlichen, um unabhängigen Journalistinnen aus der Türkei eine Plattform zu geben und sie finanziell zu unterstützen.

Die Idee der Podcast-Reihe ist, Solidarität mit den lokalen Journalistinnen zu zeigen und gleichzeitig die aktuellen gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen in der Türkei besser verstehen zu können. Dafür werden sechs Themen ausgewählt, die der Reihe einen Rahmen geben – unter anderem Frauen, Minderheiten, Wirtschaft und natürlich Medien.

taz-Redakteurin Canset İçpınar, die bereits beim taz-Gazete-Projekt 2017–2020 für die Stiftung mitgewirkt hat, wird die Podcast-Reihe moderieren, die unter taz.de/stiftung/podcasts und überall dort, wo es Podcasts gibt, zu finden sein wird.

Die Podcast-Reihe „Türkei“ im Format „Freie Rede“ wird ausschließlich durch Spenden finanziert, und die taz Panter Stiftung freut sich über Unterstützung: taz.de/spenden