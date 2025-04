Tour zur Seitenwende 06.05. Münster Abkehr der USA: Wie viel unabhängiges Europa ist möglich?

taz Seitenwende| Die Trump-Regierung verabschiedet sich nach 80 Jahren aus der transatlantischen Zusammenarbeit und kennt nur noch Feinde – es sei denn, man ordnet sich seinen politischen Maßgaben unter. Trump führt neue Zölle ein, gefährdet damit die Weltwirtschaft, forciert absurde Friedensverhandlungen und demütigt gleich noch den ukrainischen Präsidenten Selenskyj.

Veranstaltungsinformationen Wann: Di., 06.05.2025, Theater im Pumpenhaus Ab 17 Uhr: Hilfe beim digitalen Lesen Ab 19 Uhr: Podiumsdiskussion Wo: Theater im Pumpenhaus Gartenstraße 123 48147 Münster Eintritt frei. Platzreservierung erforderlich.

In Washington kann von demokratischen Prozessen nicht mehr die Rede sein, die Trump-Administration lacht über Gerichtsurteile und schränkt die Meinungsfreiheit ein. Universitäten sehen sich mit Kürzungen konfrontiert und erste Vertreter:innen der geistigen Elite verlassen das Land.

In Zusammenarbeit mit Elon Musk, einem nicht-gewählten radikal anti-demokratischen Milliardär, wird der Regierungsapparat abgebaut, Zehntausende Staatsbedienstete haben schon ihren Job verloren.

Was sind die ideologischen Kernpfeiler dieser Politik und warum scheinen sie so viele europäische Regierungen noch immer nicht verstanden zu haben? Wie sollte sich Deutschland, wie die Europäische Union gegenüber den USA verhalten? Und gibt es noch Hoffnung auf die USA ohne Trump?

🐾 Laura von Daniels leitet die Forschungsgruppe Amerika bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ihre Forschungsschwerpunkte sind die Wirtschaftspolitik der USA, innenpolitische Bedingungen der US-Außenwirtschaftspolitik, US-Währungspolitik, Handelsabkommen, Finanzmarktkrisen und Staatsbankrotte.

🐾 Katharina Nocun ist Publizistin. Sie hat in Münster und Hamburg Politik- und Wirtschaftswissenschaften studiert. In ihrer Arbeit setzt sie sich vor allem mit dem Spannungsfeld Digitalisierung und Demokratie auseinander. Ihr erstes Buch „Die Daten, die ich rief“ (2018) behandelt das Thema Digitalisierung und Demokratie. 2020 folgte der Bestseller „Fake Facts – Wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen“ (gemeinsam mit Pia Lamberty). 2021 erschien das „True Facts – was gegen Verschwörungserzählungen wirklich hilft".

🐾 Bernd Pickert ist seit 1994 in der taz-Auslandsredaktion. Seine Spezialgebiete sind die USA, Lateinamerika und Menschenrechte. Von 2000 bis 2012 war er Mitglied im Vorstand der taz-Genossenschaft, seit Juli 2023 ist er Teil des Moderationsteams des taz-Podcasts Bundestalk.

🐾 Barbara Junge ist eine der beiden taz-Chefredakteurinnen. Sie ist Initiatorin der taz-Klima-Offensive und des taz Klimahubs. Vorher war sie US-Korrespondentin des Tagesspiegel in Washington.

