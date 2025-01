06.01.2025 Simone Schmollack ist Chefin des Kommentarressorts der taz

Die taz-„Meinung“ hat eine neue Führung: Simone Schmollack ist seit Jahresbeginn als Leitung des Kommentarressorts installiert. Zuvor hatte Schmollack (60) das Ressort im Superwahljahr 2024 bereits interimsmäßig geleitet.

Schmollack ist der taz seit 2001 verbunden. Sie stieg als Frauen- und Genderredakteurin ein, ging zwischenzeitlich auch als Niedersachsen-Korrespondentin nach Hannover. Nach einem kurzen Abstecher als Chefredakteurin der Wochenzeitung „der Freitag“ kam sie zur taz zurück und wurde 2020 Co-Chefin des Online-Ressorts „Regie“.

Die gebürtige Ostberlinerin sammelte erste journalistische Erfahrungen in der DDR bei der „jungen welt“ und arbeitete nach der Wende kurzzeitig bei der „Neuen Zeit“ sowie beim „Neuen Deutschland“. Sie hat seither zu nahezu allen innenpolitischen und vielen außenpolitischen Themen gearbeitet und geschrieben, vor allem aber über Geschlechter-, Familien- und Sozialpolitik und über die deutsch-deutsche Geschichte. Mehrere Buchveröffentlichungen handeln von Gleichstellung, Alltag, Familie, DDR. Schmollack ist außerdem eine gefragte Moderatorin und Podiumsteilnehmerin.

Mit Ausblick auf das Jahr 2025 sagt Schmollack: „Nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern, hieß es früher. Heute heißt es eher: Was sagen wir zur Welt aus den Fugen – und hält das noch bis morgen? Für das Meinungsressort ist das sowohl Herausforderung als auch große Freiheit, denn in der taz kann man (fast) alles schreiben. Dass ich dieses publizistische Ausbalancieren jetzt als Meinungs-Chefin weiter koordinieren darf, ist mir Freude und Ehre zugleich.“

Die taz-Chefredaktion ist froh, dass Schmollack das Meinungsprofil der taz schärfen wird. Chefredakteurin Ulrike Winkelmann: „Die taz hat keine Blattlinie, aber ist erklärtermaßen links. Wer bei uns das Kommentarressort leitet, muss tägliche Einsprüche und Widersprüche aushalten – und aus allem, was in der taz befunden und gemeint wird, ein vielseitiges, aber gleichzeitig unverwechselbares Kommentarangebot schaffen. Simone Schmollack kann das wie keine Zweite, das hat sie schon bewiesen.“

Alle aktuellen Texte von Simone Schmollack finden Sie an dieser Stelle.