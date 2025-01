Wahrheitsklub meets Buchmesse Leipzig 2025 Norwegen, wir kommen auf Umwegen!

Die Norweger sind da. Die Norwegerinnen sind schon längst da! Warnrufe schallen durch die Messehallen des Sachsenlandes – da kann einzig die Wahrheit auf der Leipziger Buchmesse helfen.

Veranstaltungsinformationen Wann: Sa., 29.03.2025, 14:00 Uhr Wo: Halle 5 | G500 Leipziger Messe Messe-Allee 1 04356 Leipzig ---------------------------------------- Eintritt frei ---------------------------------------- Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Da wir eine sehr begrenzte Platzkapazität vor Ort haben, bitten wir Sie, frühzeitig am Veranstaltungsort zu sein.

Mit dem alleinigen genialen Hausmittel, das gegen die aus dem hohen Norden hilft: Wir haben nämlich Karten zum Umwegen von Norwegen dabei!

Und so steht die 358.000 Vorstandssitzung des Wahrheitklubs diesmal unter der Devise: „Norwegen, wir kommen auf Umwegen!“ Wer diese Zeilen jetzt gerade liest und Ende März nach Leipzig reist, erhält vor Ort eine Umwegekarte. Denn am Messesamstag tagt ab 14 Uhr eine illustre Gruppe des Wahrheitklubs samt Vorstandsmitglied am taz-Stand.

Kurzum, die Wahrheit auf der Buchmesse Leipzig mit:

🐾 Harriet Wolff - Vorstandsmitglied des Wahrheitklubs und seit 2013 Redakteurin bei der Wahrheit, Ex-Münchnerin, kritischer Frankreichfan.

🐾 Andreas Rüttenauer – designiertes Wahrheitklub-Mitglied, Ex-Münchner, Ex-Kabarettist, Beinahe-Lehrer, als Redakteur für dies und das seit 20 Jahren bei der taz.

🐾 Rattelschneck aka Marcus Weimer – ordentliches Wahrheitklub-Mitglied, taz Wahrheit-Cartoonist und diesjährige außerordentliche Vertretung von ©TOM .

🐾 ... und dem LAMINATOR, der seit dem 5. Oktober 1996 für die Klubmitgliedsausweise der Wahrheitklub-Mitglieder zuständig ist.

Wahrheitklub-Mitglieder müssen ihren Wahrheitklub-Ausweis höchst ordnungsgemäß bereithalten und ihr Wahrheitklub-Abzeichen möglichst deutlich sichtbar mitführen. Alle Wahrheitistas werden hiermit angehalten, zu erscheinen und anschließend vorschriftsmäßig dann doch nach Norwegen auf Umwegen zu reisen.