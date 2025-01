taz Talk über die Bundestagswahl 2025 Geschlechterpolitik nach der Bundestagswahl

Anfang November 2024: Das Selbstbestimmungsgesetz, eine der größten geschlechterpolitischen Errungenschaften der Ampel, tritt in Kraft. Menschen können ihren Geschlechtseintrag nun ohne entwürdigende Verfahren ändern. Doch nur wenige Tage später zerbricht die Koalition – und damit die Hoffnung, dass die krisengeschüttelte Regierung doch noch Paragraf 218 abschafft, Frauenhäuser besser finanziert und lesbische Mütter heterosexuellen Paaren gleichstellt.

Veranstaltungsinformationen Wann: Fr., 31.01.2025, 18:30 Uhr Einlass: 17:30 Uhr Wo: taz Kantine Friedrichstr. 21 10969 Berlin ----------------------------------------------- Eintritt frei ----------------------------------------------- Platzreservierung erforderlich Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über das unten aufgeführte Ticket-Portal. Die Kantinenveranstaltung wird live auf YouTube gestreamt.

Und jetzt? Es scheint, als führe kein Weg an einem Kanzler Friedrich Merz vorbei. Für Frauen und queere Personen hat das einen hohen Preis. Laut Wahlprogramm will die Union das Gendern verbieten, das Selbstbestimmungsgesetz rückgängig machen und Paragraf 218 beibehalten.

Aber die Union wird nicht allein regieren. Welche Folgen hat die kommende Bundestagswahl für Frauen und LGBTI? Was heißt es für Schwangerschaftsberatungsstellen und queere Jugendtreffs, wenn die AfD zur Oppositionsführerin wird? Welche Auswirkungen hat die Diskursverschiebung nach rechts ganz praktisch für den Alltag von Menschen, die nicht in ein konservativ bis rechtsextremes Weltbild passen? Und was können wir dagegen tun?

Ein taz Talk mit:

🐾 Judith Rahner, Geschäftsführerin des Deutschen Frauenrats. Sie forscht und berät zu Antifeminismus, Geschlechterbildern in rechtsextremen Milieus, geschlechtsspezifischer Gewalt und geschlechtlicher Vielfalt. Rahner hat Gender Studies, Musik- und Erziehungswissenschaften studiert.

🐾 Patricia Hecht moderiert den Talk. Sie ist Redakteurin für Geschlechterpolitik im taz-Inlandsressort. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Antifeminismus und reproduktive Rechte im inner- und außerparlamentarischen Spektrum.

Sie möchten vorab Fragen für diese Veranstaltung einreichen? Oder nach dem Gespräch Zuschauer:innen-Feedback geben? Schreiben Sie uns! Wir freuen uns auf Ihre Mail: taztalk@taz.de