taz Talk meets Buchmesse Leipzig 2025 Spree

Die Spree war nie einfach nur ein Fluss. Sie musste repräsentieren, schuften, transportieren: ein echter „Arbeitsfluss“. Uwe Rada erkundet die Spree als politisches und literarisches Symbol, das stets im Schatten der „lieblichen Havel“ stand.

Veranstaltungsinformationen Wann: Sa., 29. 3.2025, 14:45 Uhr Wo: Standnummer tba Leipziger Messe Messe-Allee 1 04356 Leipzig ---------------------------------------- Eintritt frei ---------------------------------------- Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Da wir eine sehr begrenzte Platzkapazität vor Ort haben, bitten wir Sie, frühzeitig am Veranstaltungsort zu sein. Die Veranstaltung wird parallel live auf YouTube gestreamt.

Doch an ihren Ufern werden zentrale Fragen unserer Zeit verhandelt: Was passiert mit Berlin und dem Spreewald, wenn der Kohleausstieg in der Lausitz Realität wird?

Rada gibt der Spree eine Stimme, um ihre Geschichte und ihre Zukunft zu erzählen – ein Fluss, der viel mehr ist als bloß Wasser.

Spree – ein taz Talk im taz Studio auf der Leipziger Buchmesse mit:

🐾 Uwe Rada ist Journalist und Autor, bei der taz in Berlin ist er für Stadtentwicklung und die Zukunft ländlicher Räume zuständig, seit 2018 lebt er auch im ostbrandenburgischen Grunow.

🐾 Nick Reimer moderiert diesen taz Talk. Er ist seit 1998 bei der taz (mit Unterbrechungen), zunächst als Korrespondent in Dresden, dann als Wirtschaftsredakteur mit Schwerpunkt Energie, Klima und Landwirtschaft, heute Autor im Zukunftsressort.

