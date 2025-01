taz Talk meets Buchmesse Leipzig 2025 Pazifismus – ein Irrweg?

Die Idee des Pazifismus, der radikalen Ablehnung von Gewalt, entstand erstaunlich spät in der Menschheitsgeschichte. Statt auf Waffen setzt Pazifismus auf Verhandlungen, Diplomatie und manchmal auf zivilen Widerstand. Besonders in den 70er und 80er Jahren brachte die Friedensbewegung diese Vision einem breiten Publikum nahe. Und auch heute sind pazifistische Ideale in Deutschland weit verbreitet.

Veranstaltungsinformationen Wann: Fr., 28. 3.2025, 11:00 Uhr Wo: Standnummer tba Leipziger Messe Messe-Allee 1 04356 Leipzig ---------------------------------------- Eintritt frei ---------------------------------------- Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Da wir eine sehr begrenzte Platzkapazität vor Ort haben, bitten wir Sie, frühzeitig am Veranstaltungsort zu sein. Die Veranstaltung wird parallel live auf YouTube gestreamt. minHeightToScrollBackOnCloseReadmore){ setTimeout(function() { $el.closest('.module').style.scrollMarginTop = '47px'; $el.closest('.module').scrollIntoView({ block: 'start' }); }, readMoreAnimationTime); }; " class="link icon-link-wrapper textlink show_hide is-align-items-center is-flex mgt-medium typo-link-grey-onpage" :aria-expanded="show === true" aria-controls="accordion-panel-m3rze2doz3" :class="{ 'show true': show === true, 'show false': show !== true }" id="accordion-header-m3rze2doz3">

Doch die Realität stellt den Pazifismus vor große Herausforderungen. Der Krieg in der Ukraine hat Stimmen laut werden lassen, die jegliche militärische Unterstützung ablehnen – bisher ohne gesellschaftliche Mehrheit.

Pascal Beucker untersucht in seinem Buch die Geschichte und Perspektiven des Pazifismus. Er stellt die entscheidenden Fragen: Kann Gewaltfreiheit gegen einen Aggressor wie Putin überhaupt funktionieren? Und ist eine friedliche Welt wirklich möglich, oder bleibt sie eine utopische Vision?

Pazifismus – ein Irrweg – Ein taz Talk im taz Studio auf der Leipziger Buchmesse mit:

🐾 Pascal Beucker studierte Politikwissenschaften und lebt seit über 20 Jahren in Köln. Seit 1999 arbeitet er als nordrhein-westfälischer Korrespondent für die taz. Sein inhaltlicher Schwerpunkt ist die „klassische“ Politikbeobachtung und -berichterstattung. Seit Jahren beschäftigt sich Beucker dabei auch intensiv mit politischen Skandalen in der Bundesrepublik. Er ist außerdem als freier Autor und Publizist tätig. Sein neues Buch erschien 2024 bei Kohlhammer Sachbücher.

🐾 Jan Feddersen moderiert diesen taz Talk. Er ist taz-Redakteur, Kurator des taz lab und Autor verschiedener Bücher, etwa zur Identitätspolitik und zur Sprache der Kirche (mit Philipp Gessler).

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen: Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Beteiligen Sie sich:

Sie möchten vorab Fragen für diese Veranstaltung einreichen? Oder nach dem Gespräch Zuschauer:innen-Feedback geben? Schreiben Sie uns! Wir freuen uns auf Ihre Mail: taztalk@taz.de