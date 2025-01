taz Talk meets Buchmesse Leipzig 2025 Zuhause ist das Wetter unzuverlässig

Eine Frau kauft ein Ticket, setzt eine Deadline: Im Sommer soll alles anders werden. In ihrem Tagebuch schreibt sie, dass sie Schluss machen will – mit den Erwartungen, die sie zu lange bestimmt haben. In einer neuen Stadt am Meer, unter der gleißenden Sonne, sucht sie nach Freiheit. Sie will keine Kinder, nur Sex und bedingungslose Selbstbestimmung. Doch lässt sich das Alte einfach ablegen?

Veranstaltungsinformationen Wann: Do., 27. 3.2025, 14:00 Uhr Wo: Standnummer tba Leipziger Messe Messe-Allee 1 04356 Leipzig ---------------------------------------- Eintritt frei ---------------------------------------- Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Da wir eine sehr begrenzte Platzkapazität vor Ort haben, bitten wir Sie, frühzeitig am Veranstaltungsort zu sein. Die Veranstaltung wird parallel live auf YouTube gestreamt.

Die Geschichten der Frauen ihrer Familie – von Anna, Rosa, Ella, Viola und ihrer Mutter Romy – scheinen in ihrem Leben weiterzuwirken. Was weiß sie von ihrem Kampf, ihrem Hadern und ihrer Resilienz?

Carolin Würfel verbindet den schnellen Rhythmus der Gegenwart mit den Erfahrungen dreier Generationen und deckt Muster weiblichen Lebens auf, die die Protagonistin nicht loslassen. Ein tiefgründiger Roman über das Ringen um Freiheit und die Frage, ob wir wirklich unabhängig sein können.

Zuhause ist das Wetter unzuverlässig – ein taz Talk im taz Studio auf der Leipziger Buchmesse mit:

🐾 Carolin Würfel studierte Geschichte und Publizistik in Berlin und Istanbul. Sie arbeitet als freie Autorin und Journalistin, insbesondere für die Wochenzeitung DIE ZEIT. 2019 erschien von ihr "Ingrid Wiener und die Kunst der Befreiung", 2022 "Drei Frauen träumten vom Sozialismus" über die DDR-Schriftstellerinnen Brigitte Reimann, Christa Wolf und Maxie Wander.

🐾 Nina Apin moderiert diesen taz Talk undschreibt seit 2005 für die taz über Kultur- und Gesellschaftsthemen. Von 2016 bis 2021 leitete sie das Meinungsressort der taz.

Beteiligen Sie sich:

Sie möchten vorab Fragen für diese Veranstaltung einreichen? Oder nach dem Gespräch Zuschauer:innen-Feedback geben? Schreiben Sie uns! Wir freuen uns auf Ihre Mail: taztalk@taz.de