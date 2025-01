taz Talk meets Buchmesse Leipzig 2025 Post- Nachruf auf eine Vorsilbe

Seit 1945 hat keine Vorsilbe die Geistes- und Sozialwissenschaften so geprägt wie „Post-“. In Begriffen wie Postmoderne, Postkolonialismus oder Posthistoire wurde sie zur Ikone eines Denkens, das sich gerne in die Nachzeit einer Vorzeit verortet. Doch hinter dem Erfolg des populären Wortbestandteils steckt laut Dieter Thomä nicht unbedingt eine gute Idee.

In seinem neuen Buch kritisiert Thomä, inwiefern „Post-“ für eine Haltung steht, die sich schnell zwischen Anhänglichkeit und Aufbruch verliert: Man will vorwärts, blickt aber immer wieder zurück. Vermeintlich Losgelassenes wird immer wieder hervorgeholt.

Weiter noch: Thomä attestiert den „Post-“-Denker*innen Einfallslosigkeit und fordert, die Post-Ära gedanklich zu überwinden. Sein Buch ist ein Nachruf auf die „Postismen“ unserer Zeit – und ein leidenschaftliches Plädoyer für eine Haltung, die endlich in der Geistesgegenwart ankommt.

Post- Nachruf auf eine Vorsilbe – ein taz Talk im taz Studio auf der Leipziger Buchmesse mit:

🐾 Dieter Thomä ist emeritierter Professor für Philosophie an der Universität St. Gallen.1996 erhielt er den Joseph-Roth-Preis für internationale Publizistik (Preis für Essayistik). Sein Buch „Puer robustus“ stand 2017 auf der Shortlist des Tractatus-Preises.

🐾 Ulrich Gutmair, moderiert diesen taz Talk. Er ist Kulturredakteur der taz, hat Geschichte und Publizistik studiert. Sein aktuelles Buch ist „Wir sind die Türken von morgen'. Neue Welle, neues Deutschland" (Tropen/Klett-Cotta, 2023).

