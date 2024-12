taz Talk über deutsche Kulinarik Der Geschmack der Freiheit

Die Freiheit geht durch den Magen. Wussten wir das? Mit der Erfindung des Restaurants wandelte sich das Kochen vom bloßen Sattmachen zu einer Kunst. Ausgerechnet im Umfeld der Französischen Revolution begannen experimentierfreudige Köpfe, um die hungrigen Gäste zu wetteifern und einander mit delikatesten Kreationen zu übertreffen.

Veranstaltungsinformationen: Wann: Do., 16. 1.25, 19 Uhr Einlass: 18 Uhr Wo: taz Kantine Friedrichstr. 21 10969 Berlin ----------------------------------------------- Eintritt frei, wir freuen uns über Spenden für taz zahl ich ----------------------------------------------- Platzreservierung erforderlich Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über das unten aufgeführte Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos. Die Kantinenveranstaltung wird live auf YouTube gestreamt.

Das Essengehen ist aus unserer heutigen Welt nicht mehr wegzudenken und hat uns immer neue Formen der Zubereitung und auch der sinnlichen Wahrnehmung gelehrt – von der Opulenz des 18. Jahrhunderts bis zur Molekularküche.

Ute Cohen hat sich in ihrem neuen Buch mit Verve und Grandeur diesem Thema gewidmet. Sie würde es taktvoll nie so formulieren, aber: Deutschland hat in der Kunst, gutes Essen zu lieben, noch so einiges nachzuholen.

Ein taz Talk mit:

🐾 Ute Cohen lebt als Schriftstellerin und Journalistin in Berlin und Paris. Interviews und Essays der promovierten Linguistin erscheinen in renommierten Medien. Ihr Buch „Der Geschmack der Freiheit“ ist im Reclam-Verlag erschienen.

🐾Jan Feddersen moderiert den Talk. Er ist taz-Redakteur für besondere Aufgaben und Kurator des taz lab sowie der taz Talks.

