taz Talk meets Buchmesse Leipzig 2025 Oh! Dalmatien

Dalmatien als klassischer Urlaubsort im Süden Kroatiens schmeckt nach süßer Melone und Schnaps aus Plastikflaschen. Knatternde Vespas, Zikaden und Meeresrauschen bilden die Soundkulisse für den Urlaub. Doch es gibt noch so viel mehr zu entdecken.

Veranstaltungsinformationen Wann: Fr., 28. 3.2025, 14:00 Uhr Wo: Standnummer tba Leipziger Messe Messe-Allee 1 04356 Leipzig ---------------------------------------- Eintritt frei ---------------------------------------- Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Da wir eine sehr begrenzte Platzkapazität vor Ort haben, bitten wir Sie, frühzeitig am Veranstaltungsort zu sein. Die Veranstaltung wird parallel live auf YouTube gestreamt.

Die sozialistischen Überreste, fest verankert in der lokalen Architektur. Rostige Panzer und Partisanendenkmäler. „Ćevapčići“ und den besten pršut. Und natürlich die Menschen, die zu lokalen Köstlichkeiten gern ihre Geschichten mit auftischen. Genießen Sie die Reise und Geschichten über Ein-, Aus- und Dauerwanderer.

Oh! Dalmatien – ein taz Talk im taz Studio auf der Leipziger Buchmesse mit:

🐾 Doris Akrap, geboren 1974 in Südhessen als Tochter eines dalmatinischen Gastarbeiters. Der baute ein Haus am Meer, um das sie sich kümmert. Hauptsächlich trifft man sie in Berlin, wo sie Ressortleiterin des Gesellschaftsteils der taz ist. Als Journalistin, Kolumnistin und Autorin schreibt sie auch über Gesellschaft, Literatur und Politik Kroatiens und Dalmatiens. Sie ist Mitgründerin des PEN Berlin.

🐾 Friederike Gräff, moderiert den Talk, Redakteurin taz nord bei der taz in Hamburg.

Beteiligen Sie sich:

Sie möchten vorab Fragen für diese Veranstaltung einreichen? Oder nach dem Gespräch Zuschauer:innen-Feedback geben? Schreiben Sie uns! Wir freuen uns auf Ihre Mail: taztalk@taz.de