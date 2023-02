Vorbereitung der Wahl in Berlin : Das Protokoll erfordert drei Anrufe

Die Wahl­hel­fe­r:in­nen werden vor der Wahl extra geschult. Sie müssen viele Punkte genauestens beachten, so umständlich das erscheinen mag.

„Das ist ja das Unpraktischste, das ich je gehört habe“, seufzt eine Teilnehmerin der Wahl­hel­fe­r:in­nen­schu­lung. Seit anderthalb Stunden sitzen rund 50 Freiwillige im Kulturzentrum Weißensee und lassen die Powerpoint-Präsentation von Nadine Lathan, Mitarbeiterin des Bezirksamts Pankow, auf sich einprasseln. Sie haben sich als Wahl­vor­ste­he­r:in­nen oder Schrift­füh­re­r:in­nen zum Dienst bei der Wiederholungswahl gemeldet. Die Schulung gibt es für Wahlvorstände immer.

Das Unpraktische, das die Teilnehmerin kritisiert, ist Teil des Protokolls am Wahltag. Bei der Auszählung der Stimmzettel müssen die Hel­fe­r:in­nen nach jedem Block die Zahlen durchgeben. Sie zählen die Erststimme für das Abgeordnetenhaus, tragen alles in ihre Tabellen und Listen ein, rufen in der Meldestelle an und geben die Zahlen durch. Dann kommt die Zweitstimme, dann die Bezirksverordnetenversammlung.

Warum nicht erst alle Stimmzettel zählen und dann gemeinsam melden? „Mit dem System haben wir gute Erfahrungen gemacht“, entgegnet Marc Albrecht, Leiter des Bezirkswahlamtes. „Aber bei Ihnen kommt man doch nie durch!“, ruft ein Teilnehmer rein. „45 Personen nehmen die Anrufe am Wahltag entgegen und tragen die Zahlen ein“, entgegnet Albrecht. Das sei genug.

Es gibt eine Checkliste

Wie wichtig Bürokratie und Protokoll am Wahltag sind, wird in den zwei Stunden Schulung deutlich. Es gibt eine Checkliste, jeder noch so kleine Punkt wird eingetragen, alles mehrfach gecheckt. Morgens müssen die Hel­fe­r:in­nen sogar vor der Öffnung ein Bild vom vorbereiteten Raum an die Verwaltung schicken. Aber das alles ist nicht neu, das gab es schon vor der Pannenwahl.

Neu ist, dass es von allem ein bisserl mehr gibt: Mehr Wahl­hel­fe­r:in­nen (4.500 – zwölf pro Wahllokal), mehr Ausstattung, mehr Wahlkabinen (fünf bis sechs), mehr Stimmzettel (140 Prozent) und auch mehr Protokoll. Um 12 und 16 Uhr müssen die Hel­fe­r:in­nen die Wahlbeteiligung melden und seit dieser Wahl zudem die Anzahl der dann gerade Wartenden. Eine neue Regelung nach den langen Warteschlangen bei der vergangenen Wahl.

Neu ist auch, dass schon am Eingang kontrolliert wird, ob die Wäh­le­r:in­nen im richtigen Wahllokal sind – aber wie war das noch mal? Wahlkreis, Wahlbezirk, Wahlbenachrichtigung, Wahlschein. Welche Zahl steht wo? Die Gesichter mancher Teilnehmenden verraten ihre Verwirrung. Eine Teilnehmerin erzählt, „ich habe mich vorher durch das Handbuch durchgearbeitet, das haben wohl nicht alle gemacht“. 83 Seiten – quasi „Wahlhelfen für Dummies“. Fleißig. Mit der Schulung fühle sie sich gut vorbereitet. Beruhigend zu wissen.