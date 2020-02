Sportart: Seit einigen Jahren gibt es Eis- bzw. Winterschwimm-Wettkämpfe in Seen oder anderen offenen Gewässern, seltener in Freibädern.

Geschichte: Hervorgegangen ist der Sport aus der Tradition des Eisbadens, das in der Schweiz, Großbritannien und in Deutschland vor allem in der DDR beliebt war. Weltmeisterschaften gibt es seit 1999/2000.

Verbände: Die „International Winter Swimming Association“ (IWSA) und die „International Ice Swimming Association“ (IISA) konkurrieren. Die IISA will den Sport im olympischen Programm unterbringen.