Sonderkommission Berlin-Neukölln : Ermittlungen gehen weiter

Seit heute sollen zwei Fachleute die Ermittlungen zu den rechtsextremen Anschlägen in Neukölln übernehmen. Sie könnten unterschiedlicher kaum sein.

Die Sonderkommission steht. Am Vormittag hat der Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) zur Pressekonferenz ins Rote Rathaus geladen, um die zwei Auserwählten vorzustellen, die die Ermittlungsmaßnahmen zur Aufklärung der rechtsmotivierten Anschlagsserie in Neukölln überprüfen sollen. Uta Leichsenring und Herbert Diemer sind keine Unbekannten.

Leichsenring war nach der Wende 11 Jahre lang Polizeipräsidentin im brandenburgischen Eberswalde. Der ehemalige Generalbundesanwalt Diemer war der Chefankläger im NSU-Verfahren gegen Beate Zschäpe und vier mitangeklagte Helfer des braunen Terrortrios.

Die rechtsextremen Anschläge in Neukölln werden seit 2016 über 70 Taten zugerechnet, darunter Brandstiftung, Sachbeschädigung und Bedrohung. Diese richteten sich hauptsächlich gegen gegen rechts engagierte Menschen. Die bisherigen Ermittlungen waren von vielen Ungereimtheiten und Versäumnissen begleitet. Auch der zuvor vom Innensenator eingesetzte Sonderermittlungsgruppe Fokus war es nicht gelungen, die Erkenntnisse so zu bündeln, dass es für eine Anklage und Verurteilung der drei Hauptverdächtigen reicht.

Leichsenring und Diemer, die die Vorgänge nun noch einmal unter die Lupe nehmen sollen, könnten unterschiedlicher kaum sein. Leichenring wurde 1950 in Sachsen geboren. Die aus der Bürgerbewegung der DDR kommende Ökonomin war im November 1991 gerade Polizeipräsidentin in Eberswalde geworden, als der Angolaner Antonio Amadeu in der brandenburgischen Kreisstadt von Neonazis erschlagen wurde.

Vorwürfe im Zusammenhang mit dem NSU-Komplex

Ein konsequenter Verfolgungsdruck der Polizei unter ihrer Führung führte dazu, dass die Aktivitäten der rechten Szene in Eberswalde zurückgingen. Die vom damaligen CDU Innenminister Jörg Schöhnbohm initiierte Polizeireform kostete sie 2001 den Job. Nach einem Gastspiel als Toleranzbeauftragte des Landes Brandenburg engagiert sie sich in zahlreichen Netzwerken, Vereinen und Stiftungen für Toleranz und Demokratieentwicklung in den neuen Bundesländern. Den Job der Toleranzbeauftragten hatte sie später als Alibijob ohne Kompetenzen bezeichnet. Sie gilt als eigenwillig und geradeheraus auch gegenüber Vorgesetzen. Für ihr Engangement gegen rechts wurde sie mehrfach ausgezeichnet.

Herbert Diemer, 1953 in Franken geboren, war als Ranghöchster der Bundesanwaltschaft das Schwergewicht der Anklage im NSU Prozess gegen Zschäpe und vier Mitangeklagte. Inzwischen befindet er sich im Ruhestand. Die Forderung nach der Höchststrafe für Zschäpe, obwohl sie an keinem Tatort war, brachte er durch. Auch für den Mitangeklagten André Eminger forderte der GBA 12 Jahre Haft. Eminger aber wurde mit zweieinhalb Jahren glimpflich verurteilt. Die Bundesanwaltschaft hat hier Revision gegen das Urteil eingelegt.

Allerdings wurde Diemer und der GBA im NSU-Komplex nicht nur von den Vertretern der Nebenklage immer wieder der Vorwurf gemacht, das Netzwerk und die Helfer um Zschäpe, Böhnhardt, Mundlos nicht ausreichend zu ermitteln. Das ist insofern pikant, als Diemer nun auch das Täternetzwerk zur rechtsextremen Anschlagsserie in Neukölln ermitteln soll.