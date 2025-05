Eine volle Dekade ließen sie verstreichen, bis sie ihre Gesichter und Identität preisgaben. Kostas Doganis und Kimonas Benos offenbarten im Juni 2022 per Jubiläums-Podcast, dass sie die Administratoren der griechischsprachigen Webseite omadaalithias.gr („Team Wahrheit“) seien. Sie lieferten Beweggründe für ihre überaus regen Social-Media-Aktivitäten: Griechenland habe „Medien und Moderatoren, die die Propaganda der Linken unterstützen“. Ihr Ziel: „Wir entlarven die Fake News und zerlegen die Propaganda der Linken.“

Ihr X-Konto zählt 14.200 Posts, auf ihrem Youtube-Kanal stehen 6.700 selbstgefertigte Videos. „Klar tun wir auch andere Dinge, haben eine Kommunikationsfirma“, heißt es. Ihr „Projekt“ Team Wahrheit bleibe indes das, wofür sie Tag für Tag „die meiste Zeit verwenden“. Ihre Spezialität: aktuelle Aussagen linker Politiker mit früheren, widersprechenden O-Tönen gegenschneiden, um so „die Heuchelei der Linken zu entlarven“.

Ins Fadenkreuz geraten besonders Vertreter der linken Ex-Regierungspartei Syriza, zuletzt auch jene der sozialdemokratischen Pasok. Ihr Augenmerk, beteuert Benos, richte sich aber auf die wichtigeren Themen: Die da wären: illegale Migration, Hellas’ demografischer Niedergang, Griechenlands Kurs gegenüber der Türkei – quasi die Pflicht­agenda strammer Rechter. Es sei kein Geheimnis, dass das Team Wahrheit als „informeller Mechanismus“ der konservativen Regierungspartei Nea Dimokratia (ND) gestartet sei, fügt Mitstreiter Doganis hinzu.

Doch das ist offenbar nicht mehr die ganze Wahrheit. Die Athener Investigativ-Webseite „Inside Story“ enthüllte am 11. April Verflechtungen des Teams Wahrheit mit der hiesigen Werbefirma Blue Skies, die bis Ende 2023 zu der großen Athener PR-Firma V+O gehörte. V+O-Mitgründer Thomas Varvitsiotis, Spross einer konservativen Politdynastie, half der ND in ihren jüngsten Wahlkämpfen zum Erfolg. Geschäftspartner Jannis Olybios, ebenfalls ein PR-Stratege, begann seine Laufbahn unter Ex-Premier Konstantinos Mitsotakis, dem Vater des heutigen Premiers und ND-Chefs Kyriakos Mitsotakis. Aufträge erhielten Blue Skies und V+O nicht nur von Firmen regierungsnaher Oligarchen, auch öffentliche Gelder flossen.

Übelste Anfeindungen

Wie das Athener Blatt Documento enthüllte, waren mehr als die Hälfte der 57 Personen, die auf der ominösen Gehaltsliste von Blue Skies standen, ND-Mitarbeiter. Auch Trolle, die ND-Kritiker mit übelsten Anfeindungen im Netz überziehen, sollen auf der Blue-Skies-Payroll stehen.

Team Wahrheit, Blue Skies, ND: für die Athener Opposition nähren die dubiosen personellen und finanziellen Verflechtungen im Dreieck aus einer umtriebigen Propagandamaschine einer Regierungspartei im Internet sowie einer mit Oligarchen- und Staatsgeld gefütterten Privatfirma nicht zuletzt den Verdacht auf eine versteckte, rechtswidrige Parteienfinanzierung. Der Syriza-Chef Sokrates Famellos erstattete am Dienstag Anzeige.

Regierungssprecher Pavlos Marinakis lässt das alles kalt. Der 38-jährige ND-Rechts­außen Kostas Kyranakis wiederum, der heute Vize-Transportminister ist, ließ im eigenen Lebenslauf seine vorige Tätigkeit für Blue Skies völlig unerwähnt. Dabei hatte Kyranakis noch 2020 über Arbeitslose böse gelästert.

Sie würden sich „nicht hinsetzen, um ihren Lebenslauf richtig zu strukturieren, und stattdessen Politiker aufsuchen, um einen Job zu ergattern“. Heuchelei pur.