Die Person Neven Subotić wurde 1988 im jugoslawischen Banja Luka, heute Bosnien und Herzegowina, geboren. Wegen des Jugoslawienkriegs zogen seine Eltern 1990 mit ihm und seiner Schwester nach Deutschland, wo die Familie im Schwarzwald lebte. Weil die Abschiebung drohte, ging die Familie 1999 mit einer Greencard in die USA. In den USA spielte Subotić in mehreren Vereinen, ehe er 2006 zurückkehrte und bei Mainz 05 einen Vertrag erhielt. Mit Trainer Klopp wechselte er zu Borussia Dortmund, wurde Deutscher Meister und DFB-Pokalsieger. Nach Stationen beim 1. FC Köln und zuletzt AS Saint-Étienne kam er im Sommer zum 1. FC Union, wo der Verteidiger seitdem Stammspieler ist. Subotić besitzt die serbische und die US-amerikanische Staatsbürgerschaft, spielte von der U­17 bis zur U 20 in US-Jugendnationalmannschaften und später in der serbischen Nationalmannschaft.

Die Stiftung 2012 gründet der Spieler die Neven-Subotić-Stiftung, die mithilfe von Spendengeldern im Norden Äthiopiens Zugang zu sauberem Wasser und zu Sanitäranlagen gewährleistet; so werden Brunnen gebaut und Sanitäranlagen in Schulen finanziert. Damit die Spenden zu 100 Prozent in die Projekte fließen, bezahlt Subotić die jährlich sechsstelligen Personal- und Verwaltungskosten der in Dortmund ansässigen Stiftung aus eigener Tasche. Regelmäßig macht er sich vor Ort ein Bild über die Umsetzung der Projekte durch sein Stiftungsteam und Einheimische. 2019 wurde die Stiftung im Europäischen Parlament im Rahmen des SOLIDAR Silver Rose Awards für ihren außerordentlichen Einsatz für soziale Gerechtigkeit und Solidarität in der Welt ausgezeichnet. (gl)