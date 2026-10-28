afp | Im Jemen sind nach Angaben der proiranischen Huthi-Miliz durch saudi-arabische Angriffe am Mittwoch mehr als ein Dutzend Menschen getötet worden. Die Huthi-Miliz griff derweil erneut den Flughafen der südjemenitischen Stadt Aden an. Bei Angriffen auf einen Markt und eine Tankstelle in der nordwestlichen Provinz Dschauf habe es laut einer vorläufigen Bilanz 14 Tote und 15 Verletzte gegeben, darunter Frauen und Kinder, berichtete der von der Huthi-Miliz betriebene Sender Al-Masirah am Mittwoch. Für die Angriffe machte er Saudi-Arabien verantwortlich.

In Aden schlug derweil eine Rakete der Huthis innerhalb des Flughafengeländes ein – kurz bevor die Huthis einen Evakuierungsaufruf für das Gebiet herausgaben, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Polizeikreisen erfuhr. Der Angriff sei erfolgt, während sich ein saudi-arabisches Militärflugzeug auf dem Flughafen aufhielt. Die Maschine sei jedoch nicht getroffen worden und kurz darauf gestartet, hieß es aus den Polizeikreisen weiter.

Huthi-Militärsprecher Yahya Saree erklärte auf Telegram: „Unsere Streitkräfte fordern die Anwesenden auf dem Flughafen Aden auf, diesen umgehend zu räumen, da sich dort ein Militärtransporter des saudiarabischen Feindes befindet.“ Das Flugzeug transportiere „Waffen, um die Söhne des jemenitischen Volkes zu töten“, fügte Saree hinzu.

Kurze Zeit später teilte ein Polizeibeamter AFP mit, dass der Flughafen von Aden ein zweites Mal getroffen worden sei. „Eine Huthi-Rakete hat das Gebiet unter Kontrolle der saudi-arabischen Streitkräfte innerhalb des Flughafenbereichs von Aden ins Visier genommen“, sagte der Polizeibeamte.

Die Huthis hatten Aden in den vergangenen Wochen bereits mehrfach angegriffen. In der Stadt sind Einrichtungen der international anerkannten jemenitischen Regierung und der von Saudi-Arabien geführten Koalition untergebracht.

Mit dem Beginn des Irankrieges, der Ende Februar durch die USA und Israel ausgelöst wurde, eskalierten auch die Kämpfe zwischen den Huthis und der jemenitischen Regierung wieder. Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition unterstützt die jemenitischen Truppen in ihrem Kampf gegen die Huthis. Infolgedessen geriet auch das Königreich verstärkt ins Visier direkter Angriffe der proiranischen Huthis.