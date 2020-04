Erinnerungen an die Beatles : Versteigerung von Beatles-Songtext

Der handgeschriebe Zettel von „Hey Jude“ wurde für eine knappe Milliarde Dollar versteigert. Paul McCartney schrieb den Song für John Lennons Sohn.

LOS ANGELES afp | Es ist ein Ohrwurm, der schon beim Lesen des Titels entsteht. Der Beatles-Klassiker „Hey Jude“ wurde am 26. August 1968 als Single veröffentlicht. Das erste Manuskript des Songs, handgeschrieben von Paul McCartney, ist jetzt für 910.000 Dollar, also rund 832.000 Euro, versteigert worden. Das US-Auktionshaus Julien's teilte am Freitag mit, dass es damit das Fünffache seines Schätzwerts erzielte, gab den Namen des Käufers aber nicht bekannt. Der Originalzettel wurde auch bei der Aufnahme des Liedes in den Londoner Trident Studios benutzt.

McCartney schrieb das Stück nach der Scheidung von John Lennon und dessen Frau Cynthia für den damals 5-jährigen Sohn der beiden. Der Titel lautete ursprünglich „Hey Jules“ und sollte den Jungen aufgrund der Trennung der Eltern trösten.

Wegen der Corona-Pandemie war die Auktion von Julien's ins Internet verlegt worden. Neben dem Liedtext wurden online rund weitere 250 Beatles-Originale versteigert. Unter anderem wurde ein Schlagzeugfell mit dem Beatles-Logo, das die Band auf ihrer ersten US-Tour 1964 verwendete, für 200.000 Dollar versteigert.

Der erste Schritt zum Hit: Paul McCarney handgeschriebene Zettel von „Hey Jude“ Foto: Jane Ross/rtr

Eine handgeschriebene Drehbuchseite für das Musikvideo „Hello, Goodbye“ aus dem Jahr 1967 brachte 83.200 Dollar ein. Ein Aschenbecher, den Ringo Starr in den 60er Jahren bei den Aufnahmen in der Abbey Road benutzte, erzielte 32.500 Dollar.

Die Versteigerung der Beatles-Originale fiel auf den 50. Jahrestag der Auflösung der britischen Band. Damals gab Paul McCartney bekannt, dass er nicht mehr mit der Gruppe arbeiten wolle.