piwik no script img

Erfolg für Tech-KonzerneTrump will KI-Regulierung in den USA verhindern

Der US-Präsident will die Vorherrschaft der USA im Bereich – und setzt daher auf Deregulierung. Für Big Tech ist das ein Erfolg.

US Präsident Trump an seinem Schreibtisch
Will keine KI-Regulierung in seinem Reich: US-Präsident Donald Trump Foto: Alex Brandon/AP/dpa

kna | US-Präsident Donald Trump will verhindern, dass US-Bundesstaaten Gesetze zur Regulierung von Künstlicher Intelligenz verabschieden. Am Donnerstag (Ortszeit) unterzeichnete Trump dazu eine Verordnung, die verhindern soll, dass die US-Bundesstaaten einzeln Vorgaben für die Entwicklung und den Betrieb von KI-Systemen erlassen. Stattdessen soll es laut Trumps Verordnung nur ein nationales Gesetz mit minimalen Vorgaben geben, um die US-Vorherrschaft im Bereich Technologie nicht zu gefährden.

Die Verordnung schreibt unter anderem vor, dass innerhalb von 90 Tagen alle bestehenden KI-Gesetze in den Bundesstaaten evaluiert werden sollen. Außerdem ist der Einsatz einer Task Force geplant, deren einzige Aufgabe es sein soll, gegen die Gesetze der Bundesstaaten vorzugehen.

Eigentlich hatte Trump sich ein Gesetz gewünscht, das KI-Regulierung auf Ebene der Bundesstaaten verbietet. Das Parlament lehnte seinen Entwurf dazu aber mit den Stimmen von Republikanern und Demokraten ab. Die präsidiale Verordnung, die Trump nun unterzeichnet hat, hat weniger Durchschlagskraft als ein Gesetz, gilt aber bei Beobachtern trotzdem als Erfolg für die Lobbyarbeit der großen Tech-Konzerne. Mit vielen von ihnen pflegt Trump enge Beziehungen.

Die Verordnung zielt vor allem auf den Bundesstaat Kalifornien ab, wo Unternehmen Sicherheitsprüfungen für ihre KI-Modelle vorweisen müssen. Auch in Colorado gibt es Vorgaben, die sich vor allem auf algorithmische Systeme bei der Auswahl von Bewerbern im Arbeitsleben beziehen.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Künstliche Intelligenz #USA unter Trump #Big Tech
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Illustration eines Computerchips mit dem Logo von Nvidia
Wettrennen um High-Tech USA wollen Chip-Export nach China erlauben

Das US-Unternehmen Nvidia soll besonders leistungsfähige Chips nach China exportieren dürfen. Gleichzeitig gehen die USA gegen Schmuggler vor.

Zwei Kabel mit bunter Isolierung
Digitale Abhängigkeit von den USA Wie Europa sich auf den Kill Switch vorbereitet

Hätte Trump die Macht, unsere digitale Versorgung zu kappen wie Putin die Gasleitungen? Europa will unabhängiger von Google, Microsoft und Co. werden.

Von Svenja Bergt
Ein Bildschirm eines Smartphones zeigt Symbole von verscheidenen Apps.
Pläne der EU-Kommission Digitalrechte im Schredder
Kommentar von Svenja Bergt

Die EU-Kommission will mehrere Digitalgesetze ändern und spricht von einer Vereinfachung. Doch für Nut­ze­r:in­nen gibt es schlechte Nachrichten.

Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Hetzkampagne bei „Welt“ Decolonize Springer!
2
Klauen lernen Das Fest der Diebe
3
Deutsches Beamtentum Ohne ginge es besser
4
Wolfram Weimer und Gott Wenn der fromme Wunsch zum „Fakt“ wird
5
Fahren ohne Fahrschein Ohne Ticket, aber mit Schild
6
Die Wahrheit Schüttelwoche