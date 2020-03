Mike Pompeo verurteilt den Angriff auf eine Basis im Irak, bei dem ein US-Soldat getötet wurde. 18 Kämpfer irakischer Milizen kamen bei einem Gegenangriff ums Leben.

BAGDAD afp/dpa | In einer neuen Eskalation der Lage im Irak sind bei einem Raketenangriff auf eine US-Militärbasis drei Menschen getötet worden. Bei den Todesopfern am Stützpunkt Tadschi nahe der Hauptstadt Bagdad handele es sich um einen US-Soldaten, einen britischen Soldaten sowie einen US-Bürger, der für eine private Partnerfirma der US-Armee gearbeitet habe, teilte ein US-Regierungsmitarbeiter am Mittwochabend mit. Es war der blutigste Angriff auf eine US-Basis im Irak seit Jahren.

US-Außenminister Mike Pompeo verurteilte den Angriff. „Die für die Angriffe Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden“, schrieb Pompeo am Mittwoch (Ortszeit) auf Twitter. Darin sei er sich mit dem britischen Außenminister Dominic Raab einig. Er habe mit diesem telefoniert, hieß es in einer Erklärung.

Today’s deadly attack on Iraq’s Camp Taji military base will not be tolerated. @DominicRaab and I agree – those responsible must be held accountable.