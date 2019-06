Amrita Dhillon, geboren in Neu-Delhi, Indien, sie befasst sich als Künstlerin hauptsächlich mit der Malerei. Sie studierte an der Bard Universität in New York und Berlin mit Schwerpunkten in deutscher Geschichte, Kunstgeschichte und Philosophie. Seit 2013 lebt und arbeitet sie dauerhaft in Berlin. Seit 2018 ist sie Galeriedirektorin der Karl Oskar Gallery in Tempelhof.

Peter Wilde, geboren in Toronto, Kanada, studierte bildende Kunst an der York University in Kanada. Als Künstler hat er sich vor allem mit der Malerei und Skulpturn beschäftigt. Er hat u. a. zwei Kriegsdenkmäler in Washington D.C. geschaffen. Seine Werke befinden sich in Museen und Privatsammlungen auf der ganzen Welt. Peter Wilde lebt und arbeitet seit 12 Jahren in Berlin. 2018 gründete er die Karl Oskar Gallery.