A Change Is Gonna Come : Endlich online

Die Welt ist in Bewegung. Das Programm des taz lab 2021 ist nun online zu finden.

Von RAOUL SPADA

Viele Veranstaltungen sind es geworden, 65, mit 150 Referierenden: Politiker:innen, Kulturschaffende, Jour­na­lis­t:in­nen, Intellektuelle, Akti­vis­t:in­nen, kluge und versierte Persönlichkeiten aus aller Welt haben wir zum ersten digitalen taz lab am 24. April geladen. Die wichtigsten Stimmen des Wandels, die hier alle aufzuzählen gar nicht der Platz reicht.

Wie in jedem Jahr wird das taz lab ein Event werden, auf dem wir, die Leser:innen, die Ge­nos­s:in­nen der taz und die Zu­schaue­r:in­nen des Tages mit unserem alternativen Medienhaus zu einem Thinktank zusammenwachsen, einer festlichen Denkfabrik der Gegenöffentlichkeit.

Unsere zahlreichen Gäs­t:innen werden wir dazu diesmal hauptsächlich im Digitalen begrüßen, nur ein kleiner Teil der Panels wird pandemiegerecht von den Bühnen im taz-Haus übertragen werden.

Unser Programm: vielseitig wie der Wandel selbst

Während der letzten Wochen und Monate haben wir den Tag bis oben hin mit Veranstaltungen befüllt, die parallel gestreamt zu sehen sein werden. Wir sind vollständig eingetaucht, viele schwere Entscheidungen sind gefallen, wir haben zusammen gestritten und gefeilt, damit wir am Ende die besten und relevantesten all unserer Ideen auf einen Tag konzentrieren konnten. Relevant für den kommenden Wandel, dazu haben wir gesucht und gefunden: „A Change Is Gonna Come“ war unser Leitsatz, um den sich an diesem Samstag alles drehen wird.

Denn wir wissen, ein Wandel liegt in der Luft, er ist unausweichlich und unabwendbar. Genau das haben wir uns zu Herzen genommen: Lasst uns den Wandel mit offenen Armen begrüßen und ihn gestalten, gemeinsam mit Euch und Ihnen.

Auch wenn die Welt in der Pandemie eingefroren zu sein scheint, ist der Drang auf Veränderung überall und in jeder Minute zu spüren. Wie in Erwartung einer krachenden Eruption blicken wir auf die ­Wiederaufnahme des Lebens, eines neuen Alltags. Mit diesem taz lab bereiten wir uns vor auf eine Entladung, die nur gelenkt werden kann, wenn wir darüber sprechen, gemeinsam auf und neben unseren digitalen Bühnen, bei unseren zahlreichen Panels.

Jetzt ist es so weit, und das ist die gute Nachricht: Endlich ist unser Programm online! Sie finden sowohl die Online-Version als auch ein pdf zum Download.