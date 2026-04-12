Wie viele Jugendliche lebt auch der 14-jährige Luc digital. Am liebsten verbringt er seine Zeit in Chats mit Pauline, die er auf einer Klassenfahrt kennen- und lieben gelernt hat. Trotz der räumlichen Entfernung wollen sie sich bald wiedersehen. Doch Gespräche mit seinen Kumpels setzten Luc unter Zugzwang. Was bedeutet es, ein "echter" Mann zu sein und wie führt man überhaupt eine erste Liebesbeziehung?

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben als Stichwort „Online“ im Betreff an. Einsendeschluss ist am 30.11.2026 um 10:00 Uhr.

Er sucht nach Antworten im endlosen Internetangebot: Von Social-Media-Stars über Fitness-Trainer bis hin zu Dating-Coaches und Pickup Artists. Alle wissen, wie es geht. Lucs Erwartungen an sich und Pauline steigen ins Unermessliche. Das nächste Treffen muss einfach ein Erfolg sein!

In einem Moment der Unachtsamkeit verschickt er, anstatt an seine Kumpels, eine fragwürdige Aussage an Pauline. Es kommt zu einem Konflikt, der ihr weiteres Kennenlernen auf die Probe stellt.

Ein Theaterstück von Jacqueline Reddington und Ensemble.

🐾 Das GRIPS Theater verlost mit der taz 3x2 Freikarten für die Aufführung „Upload Virgin“ am 4. Dezember um 19.30 Uhr.

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