Der Berliner Ratschlag für Demokratie ist ein Gremium mit Mitgliedern aus Politik, Wirtschaft und Kultur, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Berliner Stadtgesellschaft zu stärken und sich für Toleranz und Weltoffenheit einzusetzen.

Veranstaltungsinformationen Wann: Mi., 02.12.2026, 19.00 Uhr Einlass: 18.30 Uhr Wo: taz Kantine Friedrichstr. 21 10969 Berlin Der Eintritt für diese Veranstaltung ist frei, für Getränke und einen kleinen Snack ist gesorgt. Der Zugang zur Veranstaltung ist barrierefrei. Bitte melden Sie sich hier an: huebner@gesichtzeigen.de

Quo vadis, Berlin? An diesem Abend geht es um die Frage, welche Herausforderungen Berlin in den nächsten Jahren zu bewältigen hat. Wie schützen und stärken wir die Demokratie in unserer Stadt?

Ob Geschichte, Wirtschaft, Politik oder Zivilgesellschaft – die Podiumsteilnehmer:innen nehmen verschiedene Perspektiven ein und nähern sich dem Thema aus verschiedenen Blickwinkeln. Wir begrüßen: Dr. Andrea Riedle, Nils Busch-Petersen, Timo Reinfrank und Kerstin Wolter.

Im Gespräch:

🐾 Dr. Andrea Riedle ist Direktorin der Topographie des Terrors. Ihre Schwerpunkte sind Täterforschung, das Wissen und Verhalten der Bevölkerung und die Erinnerungskultur.

🐾 Nils Busch-Petersen ist Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg. Er setzt sich für die Aufarbei­tung der Geschichte des deutschen Einzel­handels während der Nazi-Diktatur ein.

🐾 Timo Reinfrank ist Geschäftsführer der Amadeu-Antonio-Stiftung. Er berät zivilgesellschaftliche Initiativen, Politik und Verwaltung in der Arbeit gegen Rechtsextremismus.

🐾 Kerstin Wolter ist Landesvorsitzende von Die Linke Berlin.

🐾 Barbara Junge ist Chefredakteurin der taz. Sie moderiert diese Veranstaltung.

Dies ist eine Veranstaltung des Berliner Ratschlag für Demokratie.