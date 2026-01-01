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taz FUTURZWEI Talk Weiterdenken Wohnzimmer TV

Wie schafft man Orte der analogen Begegnung, in denen Menschen nicht nur übereinander, sondern auch miteinander reden? „Wohnzimmer tv“ live diesmal mit Lars Jessen, Alex Rühle, Nicole Zabel-Wasmuth und Idil Baydar.

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Zu sehen ist ein gemütliches Wohnzimmer in warmem Licht mit einem großen grauen Sofa vor einem laufenden Fernseher. In der Ecke steht ein Lesesessel.
Gemeinsam analog im Wohnzimmer

Foto: Unsplash

Wohnzimmer der Gesellschaft sind Orte, an denen Menschen sich tatsächlich und analog begegnen. Unsere Gäste sind Menschen, die zu Wohnzimmern der Gesellschaft etwas zu sagen haben. Weil sie selbst eines eröffnet haben. Weil ihnen eines fehlt. Weil sie ihrer Stadt einen neuen Ort schenken. Oder weil sie wissen, was passiert, wenn Menschen nicht nur übereinander reden, sondern miteinander.

Veranstaltungsinformationen

Wann: Di., 16.12.2026, 19.00 Uhr

Einlass: 18.00 Uhr

Wo: taz Kantine und im Livestream

Friedrichstr. 21

10969 Berlin

Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über dieses Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos. Der Zugang zur Veranstaltung ist barrierefrei.

Es zeigt sich immer deutlicher: Die analoge Gesellschaft existiert. Und sie ist viel lebendiger und interessanter als uns die digitale Welt Glauben machen will. Vor allem aber macht sie mehr Spaß.

Deshalb haben taz FUTURZWEI und die Stiftung FUTURZWEI das Portal „Wohnzimmer der Gesellschaft“ gestartet und machen sichtbar, was längst existiert oder was vielerorts neu entsteht.

Im Wohnzimmer-TV kommen Menschen auf die Bühne. Sie erzählen, was sie antreibt, was sie erleben und warum es sich lohnt, nicht nur auf Gesellschaft zu hoffen, sondern sie selbst zu gestalten.

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Zu Gast:

🐾 İdil Baydar ist Schauspielerin und Satirikerin. Ihre klischeehaft angelegten Kunstfiguren, die Berlinerin Gerda Grischke und Jilet Ayse, eine 18-jährige Kreuzberger Türkin, wurden über YouTube bekannt.

🐾 Lars Jessen ist Regisseur und Drehbuchautor und hat um die 100 Krimis gedreht, Serien, Fernsehfilme und Dokus. Bekannt wurde er durch Kinofilme wie "Fraktus" oder "Mittagsstunde".

🐾 Marit Kunis ist Direktorin der Städtischen Bibliotheken Dresden.

🐾 Aron Boks lebt als Slam Poet und Autor in Berlin. Er schreibt für diverse Zeitungen und Magazine. Sein letztes Buch „Luft nach Unten“ erschien 2019. Im selben Jahr erhielt er den Klopstock Förderpreis für Neue Literatur.

🐾 Alex Rühle ist Journalist und Buchautor. Seit 2001 ist er bei der Süddeutschen Zeitung Redakteur des Feuilletons.

🐾 Jasmin Schönemann-Lemaire ist Pfarrerin. Sie bringt gern Steine ins Rollen und Menschen in Bewegung.

🐾 Marcel Ritter ist Referent für Innovation beim Evangelischen Dekanat Mainz.

🐾 Nicole Zabel-Wasmuth ist Medien- und Umweltrechtlerin mit jahrelanger Erfahrung in der Filmbranche.

🐾 Monique Mertins ist 15 Jahre alt, hauptberuflich Schülerin und Zukunftsberaterin der Stiftung FUTURZWEI. Sie ist die neue Gastgeberin von Wohnzimmer tv und moderiert diesmal gemeinsam mit Harald Welzer.

Beteiligen Sie sich:

Sie möchten vorab Fragen für diese Veranstaltung einreichen? Oder nach dem Gespräch Zuschauer:innen-Feedback geben? Schreiben Sie uns! Wir freuen uns auf Ihre Mail: taztalk@taz.de

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