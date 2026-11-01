Jetzt in der Verlosung Tickets für 20 Jahre taz Salon

Am 16. Oktober 2006 um 19.30 Uhr im Hamburger Kulturzentrum Haus 73 war die Geburtsstunde des ersten taz Salon, dem Debattenformat der taz im Norden. Seitdem ist viel passiert. Zum Beispiel haben wir bisher schon 240 taz Salons auf die Bühne gebracht, nicht nur in Hamburg, auch in Bremen, Hannover und Kiel.

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben als Stichwort „salon20“ im Betreff an. Einsendeschluss ist am 13.11.2026 um 10:00 Uhr.

Inhaltlich ist der Salon eine Wundertüte. Wir mischen uns in lokale Debatten ein und greifen bundes- oder sogar weltweite auf. Im Lokalen geben wir gern die Talentscouts: Ein gewisser Olaf Scholz und Robert Habeck saßen schon bei uns auf der Bühne – noch bevor sie ganz große Nummern wurden. Der taz Salon lebt vom zivilisierten Dissens. Aber das Wichtigste für uns: Beim Salon kommen wir mit unseren Le­se­r:in­nen, also mit Ihnen, ins Gespräch.

Diskutieren Sie mit uns bei unseren taz Salons zu folgenden Themen:

Wie es die Klimakrise wieder auf die politische und mediale Agenda schafft! Klimaaktivistin Carla Hinrichs und weitere Gäste erklären, wie es gehen kann.

Eine andere KI ist unbedingt möglich! Eine Diskussion über digitale Macht, postkoloniale Kritik, Gender-Aspekte und gerechte Arbeit.

Was Sie schon immer einmal über den Nahostkonflikt wissen wollten ‒ aber nie zu fragen wagten! taz-Nahost-Korrespondentin Serena Bilanceri gibt Antworten.

Geht ein besserer Verfassungsschutz? Oder muss er weg? Der Verfassungsschutz war zuletzt wieder oft in den Schlagzeilen. Mit Ruhm bekleckert hat er sich dabei nie.

Für oder gegen die Wehrpflicht? Sich auf einen Krieg vorbereiten, um einen Krieg zu vermeiden? Wir sprechen mit jungen Menschen über das Pro und Contra.

Zeit für einen linken Neustart im Kampf gegen rechts! Der Aufstieg der AfD hört nicht auf. Was tun? Analyse und Empfehlungen von Rechtextremismusexperte Andreas Speit.

Zusätzlich im Programm für Sie:

Demokratiemuskeln trainieren! In diesem Workshop üben wir die Fähigkeiten, die uns zu guten Demokrat:innen machen.

Wir verstricken uns gerne! Stricken ist mehr als nur ein nettes Hobby, es hat auch eine lange und widerständige Tradition. Stricken und Lesung mit Konny Gellenbeck und Waltraud Schwab

Anders singen! Bekannte Melodien mit neuem, tazzigen Inhalt ‒ Für diesen Chor braucht es weder Chorerfahrung noch Notenlesen.

Das Glück suchen und finden! Das Glück ist wie Katzen ‒ es kommt nur freiwillig. Eine spielerische Gesprächsrunde zum Gedanken- und Erfahrungsaustausch.

Auf ein kurzes Date mit der taz! Gewinnen Sie 5x 10 Minuten mit fünf ausgewählten Köpfen der taz, u.a mit Ulrike Herrmann und Ulrike Winkelmann.

taz mich nicht an! Wir spielen Hate-Bingo mit taz zahl ich und lachen über die besten und schlimmsten Hass-Kommentare an die taz im Netz.

Anleitung zum Biertrinken! Nicht-böse Zungen behaupten, Bier ‒ vor allem norddeutsches Craft-Bier ‒ sei der neue Wein. Probieren Sie fünf Biere und erfahren Sie mehr über die Gärung und die Brauereien dahinter.*

🐾 Die taz nord verlost 3 Tickets für das Tagesprogramm zum 20-jährigen Jubiläum des taz Salon am 22.11. in Hamburg.

🐾 Jetzt mitmachen! Stichwort: salon20

* Die Teilnahme am Bier-Tasting kostet zusätzlich 15 € und ist nicht im Freiticket enthalten.