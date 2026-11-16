Personenführung #224 mit Anja Mierel Zwischen Titanic-Sichtung und Seitenwende-Thriller

Aus der taz | Als Anja Mierel im Jahr 1985 bei der taz anfing, wurde das Wrack der Titanic im Atlantik entdeckt, Helmut Kohl und Erich Honecker waren die mächtigsten Politiker im noch geteilten Deutschland, und die Kultserie „Lindenstraße“ wurde erstmals ausgestrahlt.

Als ihr damals nach Abschluss der Berufsschule eine Stelle im taz-Vertrieb angeboten wurde, stand für sie fest: Ein bis zwei Jahre zur Zeitung, das kann doch nicht schaden! So finanzierte sie sich ihr anschließendes Politologiestudium an der Freien Universität in Berlin.

Doch aus den ein bis zwei Jahren wurden im Nu vierzig, und heute gehört Anja zu den erfahrensten Kol­le­g:in­nen im Haus. Kurz vor der Jahrtausendwende wechselte sie in die Marketingabteilung, wo sie für Gegengeschäfte, Media­planung und Werbung in Fremd­medien verantwortlich ist sowie die Betreuung des Presseservices übernommen hat und gelegentlich Pressekonferenzen organisiert.

Besonders schön fand sie die Pressekonferenz am 14. Oktober 2025 unmittelbar vor der Seitenwende. Die anwesenden Jour­na­lis­t:in­nen wollten wissen, wie man so ein Projekt, also die Einstellung des wochentäglichen Drucks, erfolgreich über die Bühne bringt.

In dem Moment war sie sich endlich sicher: Das wird richtig gut! Auch vor mehr Verantwortung schreckt sie nicht zurück, 2025 wurde sie zum dritten Mal in den taz-Vorstand gewählt.

Thriller, T.C. Boyle und Buchmessen

Als begeisterte Leserin ist sie außerdem mitverantwortlich für den Auftritt der taz auf den Buchmessen und organisiert dort die vielzähligen Buchvorstellungen. Und auch, wenn Krimis nicht ihr bevorzugtes Genre sind: Zum Seitenwende-Thriller, einer fiktiven Agenten­geschichte in der letzten gedruckten Werktagstaz, steuerte sie als Mitautorin einige Absätze bei.

In ihrer Freizeit liest sie viel, am liebsten Bücher, die Überraschendes bieten. Zuletzt gefiel ihr „Wassermusik“ vom US-amerikanischen Autor T. C. Boyle besonders gut.

Wenn sie im Büro mal eine Pause braucht, füttert Anja mit großer Begeisterung Bürohunde mit Leckerlis oder schaut sich in Live-Webcams Orte an, an denen sie mal Urlaub gemacht hat.

Aktuell steckt sie wieder über beide Ohren in den Vorbereitungen für die kommende Buchmesse in Leipzig. Die Be­su­che­r:in­nen können sich schon jetzt auf ein ansprechendes Programm à la Anja freuen!