taz x Weingut Celler de Capçanes Wein Tasting in der taz Kantine

Wir befinden uns im Jahr 2026. Der Weinbau in Europa steckt in der Krise. Viele Weingüter geben auf, Bauern finden keine Nachfolge, Weinberge fallen brach, Rebflächenstilllegung ist subventioniert.

Veranstaltungsinformationen Wann: Mi.,18.11.2026, 19.00 Uhr Einlass: 18.30 Uhr Wo: taz Kantine Friedrichstr. 21 10969 Berlin Eintritt: 15,00 Euro (Wein und Tapas inklusive) Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über dieses Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Zugang zur Veranstaltung ist barrierefrei.

Ein kleines Dorf in Katalonien hält dagegen. In Capçanes gehört die Kellerei den Weinbauern selbst, seit Generationen schon. Was gemacht wird, entscheiden sie gemeinsam, externe Investoren gibt es nicht.

Jürgen Wagner ist seit 30 Jahren dabei. Im Gespräch erzählt er, wie so eine Cooperativa funktioniert, was ein Sommer ohne Regen für das Dorf bedeutet und wer die Weinberge übernehmen soll, wenn die Älteren aufhören. Und er erklärt, warum er das genossenschaftliche Modell gerade jetzt für eine gute Antwort hält.

Dazu gibt es sechs Weine zum Probieren, vor Ort, in Berlin, mit Tapas oder zu Hause mit dem Probierpaket.

Das Probierpaket der 6 Capçanes Weine ist ab sofort im taz Shop erhältlich. Mit 10% Rabatt.

Wer lieber nüchtern mitdiskutiert, ist genauso willkommen.

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Im Gespräch:

🐾 Daniel Boess ist Weinsommellier im taz Shop und der taz Kantine.

🐾 Jürgen Wagner ist Mitglied der Cooperativa Celler de Capçanes und wird zugeschaltet aus Capçanes, Spanien / Katalonien.