taz Talk mit Ales Bialiatski zu Belarus : Wie weiter mit Belarus?
Ein Abend mit Friedensnobelpreisträger Ales Bialiatski. Die taz panter Stiftung lädt ein zum Gespräch im taz talk mit anschließender Deutschlandpremiere des Dokumentarfilms „Bialiatski | Unbroken“.
„Das Recht auf Meinungsfreiheit zu verteidigen, bedeutet, sich selbst treu zu bleiben“ – für diese Haltung bezahlte der Friedensnobelpreisträger und Wjasna-Gründer Ales Bialiatski jahrelang mit seiner Freiheit in den Straflagern des Lukaschenko-Regimes.
Veranstaltungsinformationen
Wann: Do., 05.11.2026, 18:30
Einlass: 17:30 Uhr
Wo: taz-Kantine und im Livestream
Sprache: Deutsch / Russisch (mit Simultanübersetzung)
Eintritt frei. Platzreservierung erforderlich.
Die Teilnahme in der Kantine selbst ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über unser Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos. Zusätzlich wird die Veranstaltung in die vorderen Räume der taz Kantine übertragen, wofür es keiner Anmeldung bedarf. Der Zugang zur Veranstaltung ist barrierefrei.
Seine vor kurzem erwirkte Freilassung ins Exil ist ein historisches Zeichen der Hoffnung für die belarussische Demokratiebewegung – doch der autoritäre Repressionsapparat bleibt im Kern unverändert. Tausende politische Gefangene leiden weiterhin unter Verfolgung, während das Land eng an Russlands Aggressionskurs gekoppelt bleibt.
Im Zentrum des Abends stehen die persönlichen Eindrücke und die Stimme des Nobelpreisträgers selbst. Im ersten Teil spricht Ales Bialiatski im Dialog über seine Jahre in Haft, den Moment seiner Freilassung und die Frage, wie der Kampf für die Menschenrechte und ein freies Belarus aus dem Exil weitergeht.
Im Anschluss wird die Deutschland-Premiere des neuen Dokumentarfilms „Bialiatski | Unbroken“ (2026) von Alexandrina Glagoljewa gezeigt. Der Film zeichnet den unbeugsamen Lebensweg Bialiatskis und den jahrzehntelangen Mut der belarussischen Zivilgesellschaft hautnah nach.
Im Gespräch:
🐾Ales Bialiatski ist Friedensnobelpreisträger, Menschenrechtler und Gründer des Menschenrechtszentrums Wjasna.
🐾 Tigran Petrosyan moderiert diesen talk. Er ist Leiter der Osteuropa-Projekte der taz panterstiftung.
Der Eintritt ist frei – doch Engagement für Menschenrechte und Demokratie in Belarus braucht weiterhin Unterstützung. Mit Ihrer Spende stärken Sie Exil-Journalist:innen, Menschenrechtler:innen und zivilgesellschaftliche Initiativen.
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Beteiligen Sie sich:
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