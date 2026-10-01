Jetzt in der Verlosung Tickets für „Rixendorfer Perlen“ zu gewinnen

In ihrem neuen Stück wagen sich die Rixdorfer Perlen mitten hinein in den Berliner Bürokratie-Dschungel. Mit Witz, Musik und Herz erzählen sie vom Kampf um die Würde im Alter, von echter Freundschaft und der Frage, was ein Leben voller Arbeit heute noch wert ist.

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben als Stichwort „Perlen“ im Betreff an. Einsendeschluss ist 14.10.2026 um 10:00 Uhr.

Wie alle vorausschauenden Menschen haben auch die Rixdorfer Perlen (Barfrau Marianne, Sexarbeiterin Jule und Putzkraft Mieze) bisher erfolgreich die Augen vor ihrer Altersvorsorge verschlossen. Das Leben in Ungewissheit könnte so schön sein. Wer kann denn auch ahnen, dass sich die Deutsche Rentenversicherung selbst bei einem meldet – ungefragt!

Die Stimmung ist jedenfalls im Eimer. Die Perlen begreifen schlagartig, dass sie sofort handeln müssen. Und was bietet sich bei ihren bürgernahen Qualifikationen mehr an als der Dienst in einer Berliner Behörde? Operation Abendsonne* ist geboren: Ein fast genialer Coup. Was soll da schon schiefgehen?

🐾 Die taz verlost 2x2 Freikarten für das Stück „Rixendorfer Perlen“ am 18.10 im Heimathafen Neukölln.

Keine Verlosung mehr verpassen? Der tazfrisch-Newsletter berichtet wöchentlich über alles was wichtig ist im linken Medienhaus taz – aktuelle Themen, Ereignisse, Veranstaltungen und Verlosungen. Einfach hier kostenlos abonnieren und immer informiert sein!

🐾 Jetzt mitmachen! Stichwort: Perlen