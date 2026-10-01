Jetzt in der Verlosung Tickets für die Eröffnung des UFFB zu gewinnen

Vom 14. bis 18. Oktober bringt das UFFB zeitgenössisches ukrainisches Kino nach Berlin. Gezeigt werden Spiel- und Dokumentarfilme, ein Kurzfilmwettbewerb und eine Retrospektive im Kino der Kulturbrauerei in der Schönhauser Allee.

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Zur Eröffnung am 14. Oktober zeigt das UFFB „The Illusion of a Quiet Night“ von Olga Chernykh. Die Regisseurin wird vor Ort sein und sich im Anschluss an die Vorführung beim Q&A den Fragen des Publikums stellen.

Musikalisch begleitet wird der Abend von der ukrainisch-krimtatarischen Künstlerin Aziza Eskender.

Die taz verlost 4x2 Tickets für die Eröffnung des Ukrainian Film Festivals Berlin im Kino der Kulturbrauerei.

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