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Jetzt in der Verlosung Tickets für die Eröffnung des UFFB zu gewinnen

Die taz verlost 4x2 Tickets für die Eröffnung des Ukrainian Film Festivals am 14. Oktober im Kino der Kulturbrauerei. Das Festival zeigt die neuesten Filme aus der Ukraine und kuratierte Programme.

Collage des Ukrainian Film Festivals Berlin vom 14-18 Oktober 2026
Feiert seine Eröffnung: Das Ukrainian Film Festival Berlin

Foto: UFFB

Vom 14. bis 18. Oktober bringt das UFFB zeitgenössisches ukrainisches Kino nach Berlin. Gezeigt werden Spiel- und Dokumentarfilme, ein Kurzfilmwettbewerb und eine Retrospektive im Kino der Kulturbrauerei in der Schönhauser Allee.

Teilnahme an der Verlosung

Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen.

Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben als Stichwort „UFFB“ im Betreff an.

Einsendeschluss ist am 13.10.2026 um 10:00 Uhr.

Zur Eröffnung am 14. Oktober zeigt das UFFB „The Illusion of a Quiet Night“ von Olga Chernykh. Die Regisseurin wird vor Ort sein und sich im Anschluss an die Vorführung beim Q&A den Fragen des Publikums stellen.

Musikalisch begleitet wird der Abend von der ukrainisch-krimtatarischen Künstlerin Aziza Eskender.

Die taz verlost 4x2 Tickets für die Eröffnung des Ukrainian Film Festivals Berlin im Kino der Kulturbrauerei.

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